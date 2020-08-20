Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете на 50 млрд рублей

20.08.2020, 1:48, Новости дня

В 2020 году в российском бюджете зафиксированы нарушения на 50 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 млрд рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», – приводит слова Кудрина сайт Кремля.

Глава палаты отметил, что ведомство намерено в этом году проверить расходование средств, которые были выделены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусом.

Также Кудрин сообщил о сильном отставании газификации от намеченных планов.

«Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка. Мы проверяли «Газпром межрегионгаз». Должен сказать, что сейчас идет сильное отставание от ранее намеченных планов. И, например, из 21 тысячи… Идет на 15% только выполнение плана за последние три года», – указал он.

Путин сказал у Кудрина, идет ли речь о плане газификации Газпрома, или это региональные планы.

«Часть газификации осуществляет «Газпром межрегионгаз», часть осуществляют муниципалитеты, как правило, в пределах внутрипоселковых газопроводов», – сказал глава палаты.

«Разводка до конечного потребителя», – сказал президент.

Ранее Счетная палата по итогам проверки российских дорог предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета.