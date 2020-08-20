 

Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете на 50 млрд рублей

20.08.2020, 1:48, Новости дня

В 2020 году в российском бюджете зафиксированы нарушения на 50 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы 169 проверок всего провели. Половина из них связана с бюджетом. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 млрд рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», – приводит слова Кудрина сайт Кремля.

Глава палаты отметил, что ведомство намерено в этом году проверить расходование средств, которые были выделены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусом.

Также Кудрин сообщил о сильном отставании газификации от намеченных планов.

«Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка. Мы проверяли «Газпром межрегионгаз». Должен сказать, что сейчас идет сильное отставание от ранее намеченных планов. И, например, из 21 тысячи… Идет на 15% только выполнение плана за последние три года», – указал он.

Путин сказал у Кудрина, идет ли речь о плане газификации Газпрома, или это региональные планы.

«Часть газификации осуществляет «Газпром межрегионгаз», часть осуществляют муниципалитеты, как правило, в пределах внутрипоселковых газопроводов», – сказал глава палаты.

«Разводка до конечного потребителя», – сказал президент.

Ранее Счетная палата по итогам проверки российских дорог предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Тихановская заявила о создании комитета для передачи власти в Белоруссии

28.07 / В июне средняя зарплата в Украине выросла на 1037 грн – Госстат

17.07 / МИД Украины призвал Россию признать вину за крушение рейса MH17

24.06 / Основатель Pink Floyd призвал не забывать, кто разгромил нацистов

10.07 / Московская биржа открылась снижением

27.06 / Назван предполагаемый показатель явки по голосованию о поправках к Конституции

18.08 / Особо значимо — Radio Maryja о роли сотрудничества Польши и США для укрепления сдерживающего потенциала НАТО

12.07 / Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры

14.08 / Глава «Моссада» стал посредником при заключении соглашения ОАЭ и Израиля

20.07 / Стартовала «первая арабская миссия к Марсу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска