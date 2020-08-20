США официально вышли из трех соглашений с Гонконгом

20.08.2020, 1:45, Новости дня

В среду власти США официально уведомили Гонконг о том, что Соединенные Штаты вышли из трех двусторонних соглашений с полуавтономной территорией об экстрадиции преступников и налогообложении.

Это заявление последовало за решением президента Дональда Трампа лишить Гонконг его льготного торговог статуса в отношениях с США, поскольку официальный Пекин в прошлом году начал подавление демократии в результате масштабных народных протестов в поддержку автономии города.

В июле Трамп подписал распоряжение о том, что Гонконг не обладает достаточной автономией, необходимой для оправдания особого статуса в отношениях с США по сравнению с Китаем.

«В рамках осуществления текущих мер мы уведомили власти Гонконга 19 августа о приостановлении или прекращении нами трех двусторонних соглашений», — говорится в заявлении Государственного департамента.

«Эти соглашения охватывают выдачу скрывающихся от правосудия преступников, передачу осужденных лиц и взаимные освобождения от налогов на доходы, полученные от международного судоходства. Эти шаги подчеркивают нашу глубокую озабоченность по поводу решения Пекина ввести Закон о национальной безопасности, который ущемляет свободы жителей Гонконга», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Пекин ввел новый закон о национальной безопасности в ответ на прошлогодние протесты в поддержку демократии. Закон предусматривает уголовную ответственность засепаратизм, подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами, а также вводит запрет на отстаивание санкций и большей автономии или независимости Гонконга.