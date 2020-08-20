 

Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

20.08.2020, 1:40, Новости дня

19 августа состоялся второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020, в котором определился второй финалист турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На стадионе в Лиссабоне (Португалия) немецкая “Бавария” (Мюнхен) со счетом 3:0 обыграла “Лион” из Франции. Мячи забивали Серж Гнабри (на 18-й и 33-й минутах) и Роберт Левандовский (на 88-й минуте).

Днем ранее первым финалистом стала французская команда ПСЖ из Парижа, которая с таким же счетом победила немецкий “Лейпциг”. Авторами забитых голов стали Маркиньос (13-я минута), Анхель ди Мария (42-я минута) и Хуан Бернат (58-я минута).

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Лиссабоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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