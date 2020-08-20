 

“Снова собираем всех”. Белорусов призвали выйти на марш в Минске

20.08.2020, 1:40, Новости дня

Белорусов призвали выйти на марш в центре Минска 23 августа. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале NEXTA.

“Минск, 14.00. Площадь Независимости. Снова собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр”, – говорится в сообщении.

Жителей других городов просят с утра 23 августа организоваться и тоже направиться в Минск, на “марш новой Беларуси”.

В воскресенье анонсировано заявление лидеров координационного совета по передаче власти в Беларуси.

“Лидеры координационного совета собираются выступить с важным программным заявлением. Это перевернет все”, – отметили там.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

03.07 / В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

04.08 / Оператор “Северного потока – 2” вдвое увеличил расходы на лоббистов в США

18.12 / Минздрав: В новогоднюю ночь лучше пить белое сухое вино

31.07 / Sky – незваные попутчики — британские туристы обнаружили мигрантов в багажнике своей машины

01.07 / Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись на Урале

17.08 / Арестованный в Италии по запросу США топ-менеджер ОДК экстрадирован в Россию

06.08 / 24 Horas – Доминикана или Португалия — испанские СМИ гадают, куда мог уехать бывший король Хуан Карлос

14.07 / Мировые рынки во вторник резко сменили тренд

28.07 / Момент славы? Москва успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска