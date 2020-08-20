Ученые выяснили, когда певчие птицы лучше поют

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20.08.2020, 1:35, Новости дня

Во время нового исследования ученые решили выяснить, почему птицы больше всего кричат ​​при первом свете. Обнаружилось, что ранее и частое пение позволяет птицам чувствовать себя лучше в течение дня.

С самого утра поют самцы, которые хотят с помощью песен произвести впечатление на потенциальных партнеров и отпугнуть соперников. По словам специалистов, до восхода солнца птицы проводят своеобразную «репетицию». Специалистами были выдвинуты разные гипотезы, почему птицы наиболее энергично поют в раннее утреннее время.

По словам специалистов, такое время является наиболее подходящим для пения по причине того, что ветер не будет искажать звук. Кроме этого, ученые предполагают, что тусклый свет мешает птицам выполнять другие дела.



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