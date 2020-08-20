Врачи в Воронеже оставили на обочине потерявшего сознание мужчину

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20.08.2020, 1:08, Новости дня

В Воронеже очевидцы сняли на видео, как врачи скорой помощи якобы не повезли в больницу мужчину, который потерял сознание. Медики сделали ему укол адреналина и оставили на обочине.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Подъем», видно, как на траве сидит мужчина, рядом стоит женщина. Врачи собирают свои принадлежности и уходят к машине скорой помощи. В их адрес звучат оскорбления из-за того, что они, как утверждают очевидцы, не оказали необходимую помощь пациенту.

По словам очевидцев инцидента, девушка, которая шла мимо, до приезда скорой провела мужчине сердечно-легочную реанимацию, а приехавшие врачи вкололи ему адреналин и уехали.

Между тем, в воронежском депздраве объяснили, что причин для госпитализации молодого человека не было.

«Бригада прибыла на место через 18 минут после вызова. До приезда медиков помощь мужчине оказывали очевидцы. Пациент находился в коме, врачи оказали ему всю необходимую помощь, восстановили сознание, госпитализация не потребовалась. Мужчине даны рекомендации по дальнейшему лечению», – сказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве пожилого пациента, который пережил два сердечных приступа, медики привезли домой из клиники, не перепрофилированной для лечения заразившихся коронавирусом, и якобы оставили в подъезде.



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