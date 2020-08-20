Спикеры парламентов РФ и Белоруссии обсудили ситуацию в республике

20.08.2020, 0:48, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил в телефонном разговоре с главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко отношения РФ и Белоруссии.

«Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Белоруссии, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Ранее премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили углубление кооперации в энергетическом секторе и промышленности.

Напомним, за последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».