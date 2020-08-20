 

Обама обвинил Трампа в смерти 170 тыс. американцев

20.08.2020, 0:48, Новости дня

Из-за провала Дональда Трампа на посту президента США от коронавируса умерли 170 тыс. американцев, сообщил бывший глава государства Барак Обама.

Обама считает, что «Трамп не дорос до этой должности», так как «не может этого сделать». В результате его «провала» потеряны «миллионы рабочих мест», «проявились худшие порывы» США, «репутация и достоинство» страны «во всем мире сильно пострадали», а «демократические институты оказались под угрозой, как никогда раньше».

Обама также заявил, что благодаря работе с бывшим вице-президентом Джо Байденом сам «стал лучше в качестве президента». По словам Обамы, у Байдена «есть характер и опыт, чтобы сделать страну лучше», передает РИА «Новости».

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число случаев COVID-19 в США превысило 5,5 млн, скончались более 172 тыс. человек.

Напомним, Байден был утвержден кандидатом в президенты США от американской Демократической партии.



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