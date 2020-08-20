Мексика захотела как можно скорее получить российскую вакцину от COVID-19
20.08.2020, 0:48, Новости дня
Мексика заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить российскую вакцину «Спутник V», сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Он встретился с послом РФ Виктором Коронелли, который посетил МИД Мексики. В разговоре с российским дипломатов Эбрард «выразил заинтересованность в проведении третьей фазы» клинических испытаний вакцины, чтобы «как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.
Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.
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