Мексика захотела как можно скорее получить российскую вакцину от COVID-19

20.08.2020, 0:48, Новости дня

Мексика заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить российскую вакцину «Спутник V», сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Он встретился с послом РФ Виктором Коронелли, который посетил МИД Мексики. В разговоре с российским дипломатов Эбрард «выразил заинтересованность в проведении третьей фазы» клинических испытаний вакцины, чтобы «как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.