В оккупированном Крыму на заводе “Титан” произошел выброс сернистого газа

20.08.2020, 0:15, Новости дня

В оккупированном Крыму в городе Армянск на одном из цехов завода “Крымский титан” произошел выброс сернистого ангидрида. Об этом 19 августа заявил “глава городской администрации” Василий Телиженко на своей странице в Facebook.

По его словам, жители города начали жаловаться на неприятный запах, а власти объяснили это пуском производства.

18 августа на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство, после чего произошел выброс в пределах промышленной площадки, что привело к локальному загрязнению воздуха, отметил он.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм и не оказывает влияние на здоровье людей. При этом он сказал, что специалисты на протяжении трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха.

Уважаемые жители городского округа Армянск!Сегодня в адрес администрации города стали поступать обращения от жителей… Posted by Василий Телиженко on Kolmapäev, 19. august 2020

Ранее директор филиала ООО “Титановые инвестиции” телеканалу “Крым 24” сообщил, что 18 августа над заводом образовалось “облако”, которое рассеялось в течение 10 минут.