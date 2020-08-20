 

На заседании ТКГ Украина согласовала 20 участков для разминирования и четыре новых участка разведения сил

20.08.2020, 0:15, Новости дня

Состоялось заседание трехсторонней контактной группы с участием Украины, России, ОБСЕ, которое проходило в формате видеоконференции. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни его нарушения.

“В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита “Нормандской четверки” от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита “Нормандской четверки” в Берлине, – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, которая поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

“Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств”, – добавили в Офисе президента.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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