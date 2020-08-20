Ученые объяснили происхождение полос зебры

20.08.2020, 0:14, Новости дня

Новое исследование показало, что полоски на зебрах действуют на атакующих их насекомых не так, как ранее предполагали ученые. Во время исследования специалисты надевали на животных попоны с разным рисунком.

Обнаружилось, что слепней отпугивает также и шахматный узор, а не только полосатый окрас. Такое открытие приблизило ученых к разгадке необычного окраса зебр. По словам специалистов, это поможет фермерам защищать свой скот от атак кровососущих насекомых в будущем.

Британские ученые обратили внимание на то, что рядом с зебрами кровососущие насекомые ведут себя странным образом. Насекомые редко пытались садиться на подобных животных. Ученые предполагают, что это связано с развитием у них проблем со зрением. Как рассказали специалисты, возникает особая зрительная иллюзия под названием “эффект щели” или “эффект апертуры”.