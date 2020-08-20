 

Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

20.08.2020, 0:08, Новости дня

Российский Су-27 совершил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Центр управления обороной России.

Истребитель приблизился к воздушным объектам на безопасное расстояние и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, сообщили РИА «Новости» в центре.

После разворота американских самолетов в сторону от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами США не допущено», – отметили в центре.

В среду Су-27 провел перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря.

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.



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