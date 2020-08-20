Чиновник из Бразилии во время занятия сексом случайно попал в эфир с коллегами

20.08.2020, 0:08, Новости дня

Бразильский чиновник случайно во время видеоконференции вышел онлайн во время занятия сексом, остальные участники мероприятия вынуждены были наблюдать половой акт во время совещания, пишут СМИ.

Один из членов городского совета Рио-де-Жанейро покинул совещание и начал заниматься сексом, что запечатлела камера, передает RT со ссылкой на Bild.

Другие участники конференции, наблюдая за сценой, продолжили обсуждать работу. Только один из чиновников обратил на это внимание и принял соответствующие меры.

После инцидента совещание длилось еще пять часов.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе пенсионерка накинулась с доской на парочку, занимавшуюся сексом в кустах под ее окнами.

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