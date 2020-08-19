 

Сирия передала РФ участки для расширения базы Хмеймим

19.08.2020, 23:48, Новости дня

Сирия передаст РФ в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим.

Документ о передаче земли и акватории был подписан в июле и опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что недвижимость и акватория выделяются для «создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы».

Россия сможет использовать территорию на весь срок действия соглашения 2015 года о размещении российской авиагруппы в Сирии, передает «Коммерсант».

У РФ есть две базы в Сирии – авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе. Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года в целях поддержки правительственных войск Сирии в противостоянии с террористами, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.



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