Билл Клинтон о Джо Байдене: «Он вернет все хорошее»

19.08.2020, 23:00, Новости дня

Демократическая партия официально выдвинула Джо Байдена на пост кандидата в президенты США. Это произошло в рамках второго дня виртуального съезда и такого же виртуального голосования в партии американских демократов.

Этот момент голосования стал кульминацией праймериз – предварительных выборов внутри партии, когда каждый штат на протяжении полугода отдавал голоса за одного из кандидатов от Демократической партии. В том, что номинацию получит Джо Байден, сомнений не оставалось уже после супервторника в марте, когда свой выбор сделали 14 штатов. Но именно в прямом эфире вечером 18-го августа выдвижение стало официальным.

«Спасибо. Большое вам всем спасибо от всего сердца. Это значит невероятно много для меня и для моей семьи», – такими словами поблагодарил Джо Байден своих однопартийцев.

В телеголосовании принимал участие каждый штат, подчеркивая собственные достопримечательности: будь то бескрайние поля Небраски, казино Лас-Вегаса или морепродукты из Мэна. По мнению обозревателей, демократы старались показать, насколько разнообразны их сторонники. Как и в первый вечер в числе выступавших в поддержку Байдена оказались и республиканцы – в частности, бывший министр обороны Чак Хейгел и экс-глава Госдепартамента Колин Пауэлл, заявивший, что Байден может стать отличным главнокомандующим.

«Джо Байдену не придется этому учиться, – сказал Пауэлл. – Он знает это по опыту, который разделяет с миллионами семей военных, которые отправляют своих любимых сыновей на войну и молятся Богу, чтобы они вернулись живыми».

В самом начале второго дня виртуального съезда речь в поддержку Байдена произнес 42-й президент США Билл Клинтон. Обозреватели, впрочем, отметили: по сравнению с прошлыми съездами организаторы отвели ему меньшую роль.

«Знаете, что будет делать Дональд Трамп, если у него будет еще четыре года – обвинять, травить и унижать, заявил Билл Клинтон. – А знаете, что сделает Джо Байден? Он вернет все хорошее».

Главным выступлением вечера стало обращение супруги Байдена – Джилл. Стоя посреди пустого класса школы, где она когда-то преподавала, Джилл посвятила свою речь последствиям пандемии для миллионов семей.

«Нам нужен лидер достойный нашей страны, – подчеркнула Джилл Байден. – Достойный вас и честный, способный объединить нас и вместе победить эту пандемию, а также подготовить нас к тому, что еще может встретиться на нашем пути. И это Джо. Он и Камала будут каждый день работать, не покладая рук, как и вы, чтобы сделать нашу страну лучше».

Позитивно о речи Джилл Байден высказался даже республиканец Линдси Грэм. Впрочем, на этом комплименты закончились. Сенатор обвинил демократов в том, что политики с левыми взглядами контролируют партию.

«Тот факт, что они поместили выступление Александры Окасио-Кортес в самый угол, не скроет тот факт, что она управляет этим самолетом вместе с другими либералами, определяющими повестку», – отметил сенатор Грэм.

А вот как сам президент Дональд Трамп ответил в Твиттере на обвинения в неэффективной борьбе с пандемией:

«Скажите демократам, что у нас больше больных коронавирусом, потому что мы делаем гораздо больше тестов, чем какая-либо другая страна».

Тем временем демократы готовятся к третьему дню виртуального съезда, который пройдет также в онлайн-режиме вечером 19 августа.