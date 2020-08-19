 

Во втором квартале 2020 года торговля в мире испытала историческое падение – ВТО

19.08.2020, 22:53, Новости дня

Во втором квартале 2020 года показатели торговли в мире упали к историческому минимуму, заявили 19 августа во Всемирной торговой организации (ВТО).

“Согласно последним показаниям барометра торговли товарами ВТО, индикатора тенденций в мировой торговле в реальном времени, во втором квартале 2020 года мировая торговля товарами, вероятно, испытала историческое падение. Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной”, – говорится в сообщении.

В ВТО отмечают, что значение барометра на 19 августа – “самое низкое за всю историю данных, начиная с 2007 года, и находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов”.

“Точные масштабы падения торговли будут подтверждены только в конце этого года, когда станут доступны официальные данные об объеме торговли за период с апреля по июнь”, – объяснили в организации.

В 2020 году экономические показатели в мире значительно ухудшились из-за пандемии коронавирусной инфекции,  объявленной 11 марта Всемирной организацией здравоохранения. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась. В последние месяцы карантин в большинстве стран начали ослаблять.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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