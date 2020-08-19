На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

19.08.2020, 15:48, Новости дня

Состоялось открытие пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Смена объединила участников со всей страны в офлайн- и онлайн-формате. Собрались сотрудники российских министерств и федеральных служб: МВД, ФСО, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета. В рамках образовательной программы будут рассмотрены вопросы измерения общественных настроений как фактора принятия эффективных решений, борьбы за справедливость, создания благоприятной среды через служение людям. В течение всех дней смены участники будут разрабатывать предложения по повышению эффективности межведомственных коммуникаций.

Смена продлится до 25 августа.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Виталий Минаков зачитал участникам форума приветствие президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул разнообразную и содержательную программу форума и возможность участников получить реальную поддержку для осуществления своих проектов. Путин также отметил, что на форуме встретятся самые энергичные молодые люди из разных регионов страны как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

Минаков пожелал успехов участникам смены: «Смена «Служение Отечеству» проводится впервые за всю историю «Территории смыслов», и на протяжении недели всем предстоит решать серьезные задачи и прокачиваться, в первую очередь, умственно. Будьте активными и получайте максимум от предоставленных вам возможностей!».

«Я верю, что вы все сможете развить в себе навыки лидерства, эффективной командной работы и предложите новые уникальные форматы межведомственных коммуникаций, которые далее смогут использовать российские министерства и федеральные службы. Верьте в себя, будьте сильными, и у вас все обязательно получится», – сообщил он.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров также поприветствовал участников смены.

«Впервые на форуме «Территория смыслов» мы проводим патриотическую смену «Служение Отечеству». Истинный смысл этих слов каждому из нас стал особенно близок и понятен в непростой период самоизоляции, через который мы все прошли. Патриотизм, служение людям и Отечеству – главные объединяющие факторы, которые помогают нам преодолевать трудности в период пандемии, поддерживать друг друга, оказывать помощь тем, кто находится в непростой ситуации», – сказал он.

Комиссаров заявил, что «на патриотическую смену» пригласили «молодых людей, которые выбрали своей профессией служение Родине и ее интересам, служение людям».

«Это высшее проявление патриотизма – готовность пожертвовать собой ради блага и здоровья других. Участие в форуме для молодых людей – это возможность общения с единомышленниками, обмен опытом! Желаю всем отличной смены!» – сказал он.

Комиссаров уточнил, что на смене «Служение Отечеству» представлена почти вся страна – участники из 57 регионов России, то есть больше, чем на предыдущих сменах.

Программный директор форума Матвей Навдаев дал напутствие участникам: «Мы счастливы, что спустя столько лет работы «Территории смыслов» мы смогли инициировать и запустить одну из главных смен форума – смену «Служение Отечеству». Она направлена на молодых людей, выбравших своей судьбой служение Отечеству и защиту интересов наших граждан».

«Мы говорим тут не только об отстаивании интересов россиян, о гарантиях безопасности, но и о комфорте, спокойствии и самореализации на Родине. Пусть ваша смена будет ещё одним кирпичиком в фундаменте побед нашей страны и гарантией счастливого будущего наших детей», – сообщил он.

В день открытия смены участники встретились с и.о. министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном. Спикер провел встречу в формате «Диалога на равных», в ходе которой рассказал об особенностях работы МЧС и многочисленных спасательных операциях.

Также в этот день состоялся «Диалог на равных» на тему «Внутренний туризм как национальная идея» с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства, генеральным директором «Mriya Resort & Spa», наставником конкурса «Мастера гостеприимства» Грантом Бабасяном.

Участниками четвертой смены стали около 300 мастер-участников (физически находятся на площадке форума), 900 цифровых аватаров (участники входят в мини-команду мастер-участника и участвуют онлайн), онлайн-участники (регистрируются в АИС «Молодежь России», «посещают» лекции, имеют возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольные слушатели, количество которых не ограничено.

На форуме пройдет «Грантовый конкурс молодежных инициатив» Росмолодежи, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

При закрытии смены будут объявлены победители Грантового конкурса. Представители типа мастер-участник и цифровой аватар получат возможность выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Напомним, с 3 до 9 августа работала смена «Политика и сетевые лидеры».

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.