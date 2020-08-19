 

Мнение: Перерыв после финала

19.08.2020, 22:35, Разное

Мечты и реальность.

До боли напомнило "перерывы Гуайдо" в Каракасе после очередной неудачной попытки свержения Мадуро. А как же финал и последний час? Как же торжество свободы и демократии?
Боротьба триваэ. На очереди небывалое движение и готовнось ног. С готовностью голов сложнее, но то такое.

PS. Стоит отметить, что организаторы протестов даже не скрывают, что те забастовки или даже их видимость, осуществляются за деньги и поучают митинговать белорусов с территории страны-члена НАТО.

Просто по памяти, список вбросов с 9 августа от оппозиции:

1. Лукашенко улетел в Турцию (трижды, а Коля Лукашенко дважды)
2. У Лукашенко случился инсульт (3 или 4 раза)
3. ОМОН убил несколько десятков человек
4. За Тихановскую 80%, а за Лукашенко 3%
5. Никто не голосовал за Лукашенко, поэтому никто не ходит на митинги в его поддержку
6. Все кто ходит на митинги за Лукашенко, все проплаченые.
7. Протесты в Минске подавлял российский ОМОН
8. Российские войска вошли в Белоруссию (3 раза)
9. Это был сугубо мирный протест, никто не хотел драться с ОМОНом.
10.В Белоруссии началась забастовка, крупные предприятия остановились.
11.На митинги выходят не против России.
12. Это не змагарский протест, этот флаг не символ протеста.
13. Программа оппозиции это не программа оппозиции.
14. В Белоруссии в отличие от Украины никто не будет вставать на колени.

И т.д. и т.п.

И потом эти люди рассказывают, что "они вышли за правду".

Источник: Colonel Cassad



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