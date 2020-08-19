 

Мнение: Астрофрейдизм

19.08.2020, 22:26, Разное

В доме частенько играет радио “Ретро”. Слушая утром по-своему уникальную (по степени идиотизма) старую песню Боярского про Большую Медведицу, которая всегда “одна ходит по небу”, с припевом

“Чья здесь вина, может пойму,
Ты мне ответь!
Вечно одна ты почему,
Где твой Медведь?!”

я вдруг почему-то всерьез задался вопросом: “А почему, собственно, созвездие называется Большая МЕДВЕДИЦА”? Кто и как сумел углядеть в шести звездах, напоминающих ковш, какие-то половые признаки?

Стал, с мыльной пеной на щеках, вспоминать ночное небо и эту самую “Медведицу”; молчу уж о том, что ничего похожего на “медведя” мне никогда даже отдаленно не мстилось – но еще и женский пол? Как хоть медведица выглядит? Вымя у нее, что ли?

Неизвестно.

И тут, так же неожиданно, как и вопрос, пришел и ответ. Ответ, очевидно, как раз и связан с формой “Ковша” (второе, “народное” название созвездия). Ведь “ковш”, если по Фрейду, это “нечто ВМЕЩАЮЩЕЕ”, то есть однозначно ЖЕНСКИЙ символ!

Получаем вот такую красивую версию. Некий древний астроном-фантазер, пожелавший непременно увидеть в наборе горящих “точек” на небе некоего зверя, напрягся – и увидел-таки! Не кого-нибудь, а сразу самого страшного (для древних) – Медведя!

Однако тот факт, что видит он при этом все-таки простой ковш, тоже давил на его подсознание, внося в его фантазии “женскую” ноту. Вероятно, сам не отдавая себе в этом отчет, древний астроном прислушался к смутным ощущениям… и “понял”, что видит не просто Медведя, но Медведицу!

А человечество с тех пор так и твердит – “Медведица” и “Медведица”. Запомнило!

Источник: Размышления вольного социолога



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