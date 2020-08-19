Загадочное существо попало в объектив камеры у водопада Деттифосс в Исландии

19.08.2020, 22:19, Разное

Обилие видеокамер (они есть сегодня практически у каждого на смартфоне) позволяет фиксировать в мире и сохранять на различных носителях то, что раньше лишь видел глаз человека, да и то далеко не всегда. Тем более что наше сознание чаще всего отказывается фиксировать и запоминать то, что не укладывается в рамки уже сложившихся представлений об окружающей действительности. И к тому же человеческая память не может тиражировать ни фото-, ни видеоматериалы.

Интернет в свою очередь позволяет нам сегодня получать видеоинформацию с любой точки земного шара. Благодаря этому, к примеру, мы увидим с вами сейчас весьма интересный и загадочный видеосюжет, которым поделилась с пользователями Всемирной паутины девушка с красивым скандинавским именем Вигдис, что означает «Богиня войны», хотя в действительности люди с таким именем, как утверждают толкователи имен, – это подвижники, способные на великие дела и великие жертвы ради, например, любимого человека.

Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. Итак, Vigdis Howser Hardardottir (Вигдис Хаузер Хардардоттир) на днях побывала возле потрясающего по своей красоте и самого мощного в Европе водопада Dettifoss («Деттифосс» переводится как «бурлящий водопад») и сделала там несколько видеозарисовок. Девушка при этом ничего особенного не заметила, если не считать невероятным ощущение величия природы, когда ты находишься рядом с лавиной воды, падающей с высоты в сорок с лишним метров (200 кубометров в секунду зимой и до 500 – летом).

Но когда Вигдис просмотрела видеозаписи, то была весьма удивлена полученным кадрам. На них запечатлелось странное существо, которое, судя по всему, вылезает на площадку из отвесного скалистого обрыва. Как уточняет девушка, рядом в тот момент никого не было, сам обрыв настолько крутой, что ни одно животное, тем более человек, не смог бы по нему подняться. Поражает и вид этого загадочного гуманоида.

Не случайно Вигдис тут же вспомнила, что водопад Деттифосс находится в каньоне Аусбирги (территория Национального парка Йокюльсаурглювур), который, согласно древним преданиям, некогда заселяли эльфы – хультуфоулк. Здесь была их столица. Вполне возможно, что этот таинственный народец проживает здесь до сих пор, только, обладая какими-то сверхъестественными способностями, эти эльфы легко ускользают от глаз человека. Но… порой все-таки попадают в объектив современных фотокамер.

Нет ничего удивительного и в том, что хультуфоулк поднялся по отвесной скале: кто не знает, что эльфы могут многое из того, что для человека просто непостижимо.

А вы верите в эльфов, фей, гномов и прочих загадочных существ, которых мы знаем больше по сказкам и легендам, но которые теперь периодически попадаются на видеокамеры? Как говорят специалисты-фольклористы, скорее всего, люди испокон веков сталкивались с этими «маленькими волшебниками», отчего и появлялись письменные свидетельства. А вот видеоматериалы о таких встречах – это уже приметы нашего времени…