 

Мнение: «Славянский мир»?

19.08.2020, 22:17, Разное

Страны Евросоюза отказались признать итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита лидеров стран ЕС заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Оказывается, Меркель пыталась связаться с Александром Лукашенко, но тот разговаривать с ней отказался. Зато уже четыре раза за последние несколько дней Лукашенко звонил Путину. Это потому что Путин поздравил Лукашенко с победой?

А еще Лукашенко поздравил лидер КНР Си Цзиньпин, назвав Беларусь «железными братьями» и всепогодными партнерами.

Кроме Владимира Путина и Си Цзиньпина Александра Лукашенко успели поздравить президенты Азербайджана и Армении, Турции и Казахстана….

Теряюсь в догадках… То ли Россия и Беларусь – ближе к Азии, чем к Европе, то ли пора принимать Китай, Турцию, Казахстан, и Азербайджан с Арменией в «славянский мир»?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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