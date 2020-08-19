Мнение: Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

19.08.2020, 22:08, Разное

Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.

Политический кризис в Белоруссии создает риски для национальной валюты, финансового сектора и макроэкономической стабильности, заявили в Fitch Ratings. В самой Белоруссии ущерб от забастовок уже оценили в полмиллиарда долларов.

«Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Отсроченный – исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», – сообщил БелТА помощник белорусского президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

Если к власти придет оппозиция, которая откажется от Союзного государства с Россией, то упадок благосостояния жителей Белоруссии будет исчисляться 25% ВВП, столько потеряет национальная экономика, говорит помощник президента. По словам Бельского, экономические связи с Россией дают Белоруссии половину ее ВВП. Ранее эксперты Bloomberg подсчитывали, что российские дотации (как прямые, так и косвенные) в белорусскую экономику с 2000 по 2013 год составили 100 млрд долларов.

Отказ от связей с Россией приведет, например, к моментальному подорожанию топлива – стоимость будет на мировом уровне, говорит Бельский. А это дальше, по цепочке, ударит по выживаемости нефтеперерабатывающих заводов страны, которые являются главным поставщиком валюты в Белоруссии. Белорусы зарабатывают миллиарды долларов на экспорте нефтепродуктов, сырьем для которых является дешевая нефть из России. Без нее Белоруссия, скорее всего, лишится этого экспортного дохода. А речь идет о 2-5 млрд долларов ежегодно, которые белорусы зарабатывают на экспорте нефтепродуктов.

Топливо по мировой цене навредит также сельскому хозяйству Белоруссии, которое власти просто не смогут больше субсидировать (не на что будет), а также всей остальной промышленности. У последней в разы вырастут еще и расходы на электроэнергию, которые сегодня довольно низкие благодаря тесному сотрудничеству с Газпромом. Не имея газа в собственных недрах, белорусы получили возможность генерировать газовую энергию по самым низким ценам на постсоветском пространстве. Сложно переоценить насколько это серьезное подспорье не только для населения, но для всей белорусской экономики.

Не говоря уже, конечно, о том, что без РФ Белоруссия лишится главного рынка сбыта для всей своей продукции – и молочной, и мебельной, и машиностроительной. Евросоюзу белорусские готовые товары не были нужны никогда – и не будут нужны. Это наглядно показал опыт Украины, которая отдала весь свой рынок на откуп европейцам, а в обмен получила ограничения на экспорт собственной продукции, в том числе в виде квотирования. Минский автомобильный завод, БелАЗ, МЗКТ и многие другие заводы Белоруссии после разрыва с Россией, скорее всего, встанут. Ровно так же, как встали украинские автомобильные, судостроительные и другие заводы. Украинский «Антонов» все еще держится, но его закат – это лишь вопрос времени.

В недрах Белоруссии имеется только один собственный ресурс, который можно продавать на мировых рынках. Это калий. Однако без дешевого российского газа производить недорогие калийные удобрения, чтобы с помощью демпинга пробиваться на китайский и индийский рынки, у «Беларуськалия» не факт, что получится. Так что эффективность и этого предприятия зависит от сотрудничества с Россией.

Усиление кризиса и неопределенность относительно того, как он будет разрешен, уже сейчас бьют по белорусской экономике. Это может увеличить давление на белорусский рубль, а также на запас внешней ликвидности и высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте). Кризис может привести к сокращению международных резервов и дополнительно сказаться на перспективах роста, отмечают эксперты Fitch. В последние годы Белоруссии удалось достигнуть макроэкономической стабильности, благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы, однако кризис может ударить по этим улучшениям, предупреждает Fitch.

Более того, возможные новые санкции ЕС могут ограничить возможности Белоруссии по привлечению внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, считают в Fitch. Тогда как Белоруссия живет на кредиты, как российские (в основном), так и международные. Так, только в августе–декабре этого года Минску необходимо погасить 1,1 млрд долларов валютного долга. Около 45% этой суммы – это долг перед Россией или кредиторами, связанными с правительством России.

Немного сглаживает ситуацию тот факт, что в июне Белоруссия успела выпустить еврооблигации на 1,25 млрд долларов (то есть взять в долг), плюс в стране имелся запас валютных денежных средств. Однако в 2021 году Минску необходимо погасить долг в 1,9 млрд долларов. Основными кредиторами являются опять же РФ и Китай.

«Политический кризис может привести к трудностям с привлечением Минском новых займов, при том, что текущие простои предприятий резко повышают необходимость страны в деньгах», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Учитывая, что ущерб от десяти дней забастовок Бельский оценил в 500 млн долларов, то каждый день стачек обходится белорусской экономике в 50 млн долларов.

Получается, месяц забастовок будет стоить белорусам минимум 1,5 млрд долларов. Это колоссальные для страны средства.

ВВП Белоруссии в 2019 году вырос на 1,6%, однако за первые семь месяцев 2020 года показал падение на 1,6%, информирует Белстат. Объем ВВП составил 80 млрд белорусских рублей, или 32,5 млрд долларов.

«Пока инвесторы держатся в стороне от политики, не сомневаясь в способности страны платить по своим долгам, и верят в сохранение показателей экспорта. Это может измениться, если внешние санкции ограничат продажу белорусских товаров. В этом случае мы можем увидеть полноценную реакцию рынка, и белорусский рубль вернется на путь снижения», – полагает Купцикевич.

По его мнению, высказываемая Россией поддержка действующей власти в Белоруссии снижает накал на белорусском финансовом рынке, но негативно сказывается на российском: упали рубль и цены на ОФЗ.

Все логично: спасение Белоруссии будет стоить реальных денег России. И инвесторы верят, что республика будет спасена именно Москвой.

Цена на белорусские гособлигации упала на несколько процентов, а доходность бумаг, номинированных в рублях, с погашением в 2022 году выросла выше 10%. Однако эксперты не видят в этом катастрофы. «В марте, например, было гораздо хуже. Реакцию рынка можно охарактеризовать так: инвесторы стали требовать дополнительную премию в 2-3 процентных пункта к белорусским бумагам, но по-прежнему уверены в платежеспособности страны. Из-за низкого уровня госдолга Белоруссия, вероятно, сможет платить по своим обязательствам, а значит, восстановятся и цены на облигации», – говорит Купцикевич.

«Пока, судя по всему, белорусская экономика держится, и инвесторы не проявляют паники. Госдолг Белоруссии около 17 млрд долларов, или 27% от ВВП, это далеко от критического уровня. Риск дефолта на горизонте одного-двух лет низкий. Если РФ предоставит финансовую помощь, то Белоруссия может пойти в том числе на погашение прежних обязательств. А непредоставление поддержки братскому государству сомнительно», – говорит Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».