 

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

19.08.2020, 21:48, Новости дня

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных, сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио.

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», – передает Sputnik Беларусь его слова.

Ранее он уже сообщал в Twitter, что Литва приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за репрессии в Белоруссии. "Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несет ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает вариант введения санкций в отношении должностных лиц Белоруссии, которые могут быть связаны со сложившейся ситуацией в республике на региональном уровне, если их не удастся утвердить на уровне Евросоюза.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». 

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске. 

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / США пообещали ответить на введение Китаем санкций против американцев

08.07 / Матвиенко заявила о готовности РФ обсуждать открытие границ

30.07 / Посол РФ в Беларуси заявил, что 33 задержанных “вагнеровца” опоздали на рейс за рубеж

04.08 / В Нижегородской области откроют центр опережающей профподготовки

01.08 / Новейшая самоходка для ВДВ «Лотос» начала испытания

03.07 / Стало известно, кто будет выполнять обязанности главы НБУ после увольнения Смолия

14.07 / Пенс провел заседание рабочей группы по коронавирусу

24.06 / Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

08.08 / Главу штаба Тихановской задержали в Минске

27.06 / Das Erste – спустя 75 лет после основания ООН всё ещё далека от своей цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска