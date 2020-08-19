МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

19.08.2020, 21:48, Новости дня

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных, сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио.

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», – передает Sputnik Беларусь его слова.

Ранее он уже сообщал в Twitter, что Литва приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за репрессии в Белоруссии. "Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несет ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Литва рассматривает вариант введения санкций в отношении должностных лиц Белоруссии, которые могут быть связаны со сложившейся ситуацией в республике на региональном уровне, если их не удастся утвердить на уровне Евросоюза.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.