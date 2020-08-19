Власти Германии: нападения на мотоциклистов в Берлине могли иметь религиозный мотив

19.08.2020, 21:40, Новости дня

В среду власти Германии заявили, что многочисленные нападения на мотоциклистов на берлинском шоссе могли иметь религиозные мотивы.

«Нельзя исключать нападение исламистов», – говорится в совместном заявлении берлинской полиции и прокуратуры.

Во вторник 30-летний подозреваемый, который, по словам властей, является гражданином Ирака, врезался на автомобиле в несколько мотоциклов. В результате нападения, которое произошло в час пик, пострадали шесть человек, трое из которых получили тяжелые травмы. Один из пострадавших находится в опасном для жизни состоянии.

По словам полиции, после третьей аварии подозреваемый вышел из своего черного Opel Astra и положил на крышу своего автомобиля ящик для боеприпасов, заявив, что там находится взрывчатка. Когда специалисты открыли ящик струей воды, они обнаружили внутри только инструменты.

Подозреваемый был взят под стражу и допрошен. Местные СМИ идентифицируют его как Сармада Д. В среду он предстал перед судом по трем делам о покушении на убийство.

«Заявления обвиняемого после его действий предполагают религиозно-исламистскую мотивацию, – говорится в заявлении властей Германии. – Есть также признаки психологической нестабильности».