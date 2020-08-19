Валерий Цепкало: Запад должен признать Светлану Тихановскую легитимным лидером Беларуси

19.08.2020, 21:40, Новости дня

Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный политик и бывший посол Беларуси в США – заявил, что отсутствие сторонников Александра Лукашенко на улицах свидетельствует о фальсификации результатов выборов, на которых Луашенко, по официальным данным, получил 80% голосов. Об этом Цепкало заявил на виртуальном круглом столе в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне (CSIS), посвященному событиям в Беларуси. Эксперты также обсудили возможную реакцию России в случае эскалации протестов и ухода Лукашенко, последствия белорусских событий для европейской безопасности и то, как США и Евросоюзу следует реагировать на эти события.

Дальнейшее развитие ситуации в Беларуси зависит от мировой реакции, в первую очередь – со стороны демократических стран, считает Валерий Цепкало.

«Мы считаем, что страны Запада не должны признавать результаты президентских выборов в Беларуси и признать Светлану Тихановскую легитимным лидером», – подчеркивает он.

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев считает, что неблагоприятная экономическая ситуация в Беларуси – республика зависит от российской финансовой поддержки – не играет серьезной роли в массовых протестах. А организация протестов является, по его мнению, не следствием внешнего влияния, а ответом белорусского общества на действия властей.

«Массовая мобилизация возникла не столько из-за экономических действий, сколько из-за реакции официальных властей на пандемию: Лукашенко неделями и месяцами игнорировал сам факт ее существования. Люди были вынуждены хоть как-то объединиться, используя социальные сети для снабжения больниц всем необходимым, для поддержки врачей и медсестер. И на самом деле это была своего рода самоорганизация для выживания. И это был первый шаг в том, что мы увидели после выборов и Лукашенко», – констатирует Иноземцев.

Эксперт считает, что Россия не будет проводить военной операции в Беларуси, как это было в Украине, но продолжит оказывать давление на Минск. Валерий Цепкало поясняет что Россия имеет в большей степени геополитический интерес в сохранении режима Лукашенко, чем экономический.

«Кремль не хочет, чтобы войска НАТО стояли под Смоленском на границе с Россией – это очень близко к Москве. Думаю, Кремль никогда никому не позволит сделать нечто подобное. Если российское руководство почувствует угрозу, что кто-то с Запада пытается разместить войска в Беларуси, то они сразу введут на белорусскую территорию свои, поскольку нет границы между Россией и Беларусью», – подчеркивает Цепкало.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях опроверг информацию о том, что альянс якобы размещает войска на границе с Беларусью.