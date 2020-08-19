 

Валерий Цепкало: Запад должен признать Светлану Тихановскую легитимным лидером Беларуси

19.08.2020, 21:40, Новости дня

Валерий Цепкало – белорусский оппозиционный политик и бывший посол Беларуси в США – заявил, что отсутствие сторонников Александра Лукашенко на улицах свидетельствует о фальсификации результатов выборов, на которых Луашенко, по официальным данным, получил 80% голосов. Об этом Цепкало заявил на виртуальном круглом столе в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне (CSIS), посвященному событиям в Беларуси. Эксперты также обсудили возможную реакцию России в случае эскалации протестов и ухода Лукашенко, последствия белорусских событий для европейской безопасности и то, как США и Евросоюзу следует реагировать на эти события.

Дальнейшее развитие ситуации в Беларуси зависит от мировой реакции, в первую очередь – со стороны демократических стран, считает Валерий Цепкало.

«Мы считаем, что страны Запада не должны признавать результаты президентских выборов в Беларуси и признать Светлану Тихановскую легитимным лидером», – подчеркивает он.

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев считает, что неблагоприятная экономическая ситуация в Беларуси – республика зависит от российской финансовой поддержки – не играет серьезной роли в массовых протестах. А организация протестов является, по его мнению, не следствием внешнего влияния, а ответом белорусского общества на действия властей.

«Массовая мобилизация возникла не столько из-за экономических действий, сколько из-за реакции официальных властей на пандемию: Лукашенко неделями и месяцами игнорировал сам факт ее существования. Люди были вынуждены хоть как-то объединиться, используя социальные сети для снабжения больниц всем необходимым, для поддержки врачей и медсестер. И на самом деле это была своего рода самоорганизация для выживания. И это был первый шаг в том, что мы увидели после выборов и Лукашенко», – констатирует Иноземцев.

Эксперт считает, что Россия не будет проводить военной операции в Беларуси, как это было в Украине, но продолжит оказывать давление на Минск. Валерий Цепкало поясняет что Россия имеет в большей степени геополитический интерес в сохранении режима Лукашенко, чем экономический.

«Кремль не хочет, чтобы войска НАТО стояли под Смоленском на границе с Россией – это очень близко к Москве. Думаю, Кремль никогда никому не позволит сделать нечто подобное. Если российское руководство почувствует угрозу, что кто-то с Запада пытается разместить войска в Беларуси, то они сразу введут на белорусскую территорию свои, поскольку нет границы между Россией и Беларусью», – подчеркивает Цепкало.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях опроверг информацию о том, что альянс якобы размещает войска на границе с Беларусью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / “Нельзя заглушить голос многотысячных протестов”. В ОП отреагировали на слова Лукашенко о “приказе” Украины провести новые выборы в Беларуси

10.07 / Напротив небоскреба Trump Tower появится надпись в поддержку Black Lives Matter

06.07 / Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

24.06 / В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

02.07 / Найден способ пересчитать возраст собак в «человеческие» годы

06.07 / Новый российский танкер решили назвать в честь Назарбаева

25.07 / Камеры смартфонов научили определять коронавирус

03.08 / Венедиктов: Медведев теперь смотрящий над российскими силовиками

29.07 / В ДТП с сотрудником полиции погибли трое подростков

28.07 / В NASA назвали состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска