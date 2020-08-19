В Северной Корее запретили содержать собак из-за нехватки продовольствия

19.08.2020, 21:32, Новости дня

Владение домашними животными в Северной Корее объявили вредной буржуазной привычкой. В стране ввели запрет на владение собаками, указ об этом в июле подписал лидер страны Ким Чен Ын, об этом сообщили источники южнокорейскому изданию The Chosun Ilbo.

По информации издания, власти выявляют семьи, в которых есть собаки, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют и уничтожают. Собак отправляют в зоопарки или продают в мясные рестораны.

“Владельцы домашних животных проклинают Ким Чен Ына за его спиной”, – сказал источник издания.

Содержание домашних животных в Северной Корее долгое время считалось западной модой. После 1989 года, когда в стране прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, элита Пхеньяна начала заводить болонок. Сегодня это раздражает жителей КНДР, собака является признаком обеспеченности, отмечает издание.

Конфискация собак у северокорейцев уничтожает живой символ экономического неравенства и способствует разрешению продовольственного кризиса, отмечает издание The Brussels times.

По информации ООН, 60 % населения КНДР страдает от нехватки продуктов питания.