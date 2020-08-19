Лукашенко назначил новое правительство Беларуси. Премьер и глава МВД сохранили свои должности

19.08.2020, 21:32, Новости дня

19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Первым указом Роман Головченко снова назначен премьер-министром Беларуси “с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания”.

Вторым указом Лукашенко назначил членов правительства, в котором, в частности, глава МВД – Юрий Караев – сохранил свою должность, как и глава МИД Владимир Макей.

Первым заместителем главы правительства стал Николай Снопков, заместителями – Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко и Александр Субботин.

Назначены также:

Владимир Колтович – министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслан Пархамович – министром архитектуры и строительства;

Андрей Хмель – министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимир Караник – министром здравоохранения;

Игорь Луцкий – министром информации;

Юрий Бондарь – министром культуры;

Виталий Дрожжа – министром лесного хозяйства;

Виктор Хренин – министром обороны;

Игорь Карпенко – министром образования;

Сергей Наливайко – министром по налогам и сборам;

Владимир Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрей Худык – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петр Пархомчик – министром промышленности;

Константин Шульган – министром связи и информатизации;

Иван Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергей Ковальчук – министром спорта и туризма;

Алексей Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;

Ирина Костевич – министром труда и социальной защиты;

Юрий Селиверстов – министром финансов;

Александр Червяков – министром экономики;

Виктор Каранкевич – министром энергетики;

Олег Слижевский – министром юстиции.

На сайте президента Беларуси эти указы еще не опубликованы.

15 августа Лукашенко подписал указ о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом. 17 августа правительство Беларуси сложило полномочия.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики из структур МВД применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.