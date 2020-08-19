Личное: Дают с отвращением

19.08.2020, 21:23, Разное

Прочитала новость, как Андрей Макаревич вывел в свет молодую жену, и меня вдруг озарило, почему это всё так мерзко!

Смотрите быстро на фотки:

Что вы видите? Я — старых пней, которые бросили старых жён, и завели молодых девчонок, которым бы по возрасту совокупляться с пнями не нужно.

Ну очевидно же, что без социального расслоения, эти молодые кобылки ни за что бы не дали дедушкам.

Дала бы Юля Высоцкая деду Андрону, не будь он режиссёром? Нет.

Дала бы донская кобылка Полина бабушке Диме, не будь он телеведущим с деньгами? Нет.

Дали бы хоть разок Решетова и Шишкова карлику Тимати, если бы он был простым работягой из Бижбуляка? Нет, нет и нет.

В природе этих мужчин давно бы забили молодые самцы. Сидели бы пни в сторонке, глодали кость. Молодые женщины ни за что бы не стали совокупляться с ними, потому что противоестественно рожать от таких.

За Полинку Диброву подрались бы молодые самцы, и она влюбилась бы в победителя.

В основе любви лежит инстинкт продолжения рода. Женщина смотрит на мужчину и решает, хочет ли она от него детей.

Очевидно, что инстинкт любой женщины прямо кричит ей, что детей от Градского делать точно не нужно, а значит, любовь к нему попросту не может возникнуть, ввиду объективной причины естественного отбора.

Выходит, что все эти старые пни имеют жён, которые их не любят. Заставляют себя ложиться в кровать, сдерживая отвращение.

Ну, и как вам, старые пни и прочие уродики, теперь знать это? Вас не любят. Вас не хотят. С вами — через силу и сквозь отвращение.

Впрочем, это касается и старых баб, которые завели себе молодых трахалей.