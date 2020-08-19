В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

19.08.2020, 21:20, Новости дня

Правительство Польши считает, что строительство «Северного потока — 2» несомненно служит доказательством отсутствия европейской солидарности в контексте энергетической безопасности, пишет TVP Info. Именно поэтому евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский сразу начал бить тревогу после того, как ЕС поддержал не только Германию, но косвенно Россию и сам «Газпром».

«Еврокомиссия встаёт на сторону России, «Газпрома» и Германии по вопросу санкций США в отношении «Северного потока —2»», — написал в Twitter евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Политик опубликовал документ, в котором Брюссель ссылается на позицию Вашингтона. «Европейский Союз выступает против применения санкций в отношении компаний из ЕС, которые ведут легальную деятельность в соответствии с законодательством ЕС», — говорится в заявлении. В нём подчёркивается, что Брюссель не признает внешние санкции третьих стран и расценивает их как противоречащие международному праву.

TVP Info напоминает, что в июле Госдепартамент США продлил санкции в соответствии с законом CAATSA ( Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций. — ИноТВ), что в результате может нанести существенный ущерб немецким компаниям, инвестирующим в «Северный поток —2».

Польский портал также рассказывает, что «Северный поток — 2» стал одной из главных тем последнего разговора премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео. Моравецкий выразил удовлетворение недавним решением правительства США в плане санкций США в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Правительство Польши считает, что строительство этого газопровода (…) является доказательством отсутствия европейской солидарности в контексте энергетической безопасности. Мы рады, что американское правительство понимает, что «Северный поток — 2» стал бы опасным исключением в плане обеспечения гарантий энергетической безопасности в Европе», — заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.