Мировая экономика ещё долго не сможет выйти из тени «пандемической депрессии»

19.08.2020, 21:20, Новости дня

Из-за глобального распространения коронавирусной инфекции правительства практически всех стран мира были вынуждены прикладывать огромные усилия, чтобы защитить своих граждан от опасной болезни. Для финансирования этих защитных мер им пришлось в невиданных ранее масштабах использовать экономические ресурсы, что вкупе с пандемией привело к катастрофическим последствиям для экономики. Универсального решения для выхода из этой «пандемической депрессии» не существует, а её последствия будут ощутимы ещё долгое время, предупреждает Foreign Affairs.



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Пандемия COVID-19 стала фактически единственной в своём роде угрозой для населения всего мира, констатирует Foreign Affairs. Это не первый раз в истории, когда вспышка какого-то заболевания охватила практически весь земной шар. Однако сейчас она вызвала невиданную ранее защитную реакцию государств, отмечается в статье. Правительства самых разных стран обязаны были направить огромные усилия, включая введение режима изоляции и запрета на поездки, чтобы как-то замедлить темпы распространения инфекции и сохранить доступность медицинских ресурсов для населения. А чтобы финансировать все меры по защите здоровья своих граждан, все правительства вынуждены были в невиданных ранее масштабах использовать свои экономические ресурсы, поясняют авторы.

Экономический спад, начавшийся в 2008 году, позднее охарактеризовали как «мировой финансовый кризис», хотя тогда основному удару подверглась банковская сфера лишь одиннадцати крупных развитых государств, а экономики стран с формирующимися рынками оказались довольно устойчивыми. Однако нынешний экономический спад — совсем другое дело, подчёркивается в статье: «Короновирус нового типа не признает государственных границ и шоковым воздействиям подверглись все страны, а рецессия охватила значительно боольшую, чем когда-либо прежде со времен Великой депрессии, часть мирового сообщества».

Поэтому и восстановление не может быть таким же быстрым, как случилось после предыдущего экономического спада, предупреждают эксперты. Следовательно, используемые для борьбы с нынешним кризисом меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики будут не устранять, а лишь смягчать экономические потери. А для того, чтобы мировое хозяйство смогло хотя бы вернуться к тому же состоянию, в котором оно находилось в начале 2020 года, потребуется довольно долгое время, говорится в статье.

Пандемия привела к масштабному сокращению экономики, за которым во многих частях мира последует финансовый кризис, вызванный не только банкротствами корпораций, но и возрастанием объема задолженности, которую не смогут обслуживать компании. Развивающиеся страны рискуют столкнуться с резким ростом отказов от исполнения финансовых обязательств национальными правительствами. К тем событиям, которые мы уже наблюдали в 2008 году, добавится значительно более сильное и масштабное сокращение мировой экономической деятельности. При этом по домохозяйствам с низкими доходами и небогатым странам кризис ударит значительно сильнее, чем по состоятельным людям и экономически развитым государствам, прогнозируют авторы.

Согласно оценкам Всемирного банка, в результате пандемии количество людей, находящихся в полной нищете, увеличится во всём мире, как минимум, на 60 миллионов человек. Ухудшение экономического положения во многих странах мира приведет к изменениям в функционировании мировой экономики и приостановке процесса глобализации — хотя в недалёком прошлом это казалось просто немыслимым, подчёркивается в статье. Но теперь «всё остановилось». Последние прогнозы показывают, что в 2020 году мировая экономика сократится на 5,2%. Федеральное бюро статистики труда США опубликовало недавно худшие показатели ежемесячной безработицы за всю историю наблюдений, которая составляет уже 72 года. Банк Англии предупреждает, что в этом году Великобритания столкнется с самым резким спадом производства, начиная с 1706 года, и так далее.

Положение настолько серьёзное, что мы можем охарактеризовать его как «пандемическую депрессию», пишет Foreign Affairs. В сложившихся условиях сделать точные прогнозы практически невозможно. Однако есть три показателя, которые в совокупности позволяют предположить, что путь к восстановлению будет «тяжёлым и долгим», говорится в статье. Первый из них — это экспорт: закрытие границ и введение режима изоляции граждан нанесло сильный удар по странам, экономики которых были в значительной степени ориентированы на вывоз товаров. И от последствий этого удара они ещё нескоро смогут оправиться.

Проблема в том, что начало «пандемической депрессии» совпало с ослаблением во многих странах основных экономических факторов, поясняют авторы. На долгое и медленное восстановление экономики указывает и второй показатель — уровень безработицы. Усилия, направленные на смягчение последствий пандемии, сопровождаются разрушением самого сложного в истории механизма — современной рыночной экономики. Восстановление этого механизма займёт долгое время и потребует огромных расходов. При этом часть предприятий уже закрылись навсегда, их владельцы потеряют сбережения и будут очень осторожно подходить к новым деловым начинаниям, что не пойдёт на пользу инновациям, прогнозирует Foreign Affairs.

Кроме того, часть отправленных в отпуск или уволенных работников навсегда «выйдут из строя» рабочей силы. А другие во время длительной безработицы рискуют утратить часть трудовых навыков или упустить возможность повышения квалификации, что также отрицательно отразится на отношении к ним потенциальных работодателей. К наиболее уязвимой части рабочей силы следует отнести и тех, кто ещё никогда не имел постоянной работы. Это выпускники учебных заведений, которые с большим трудом должны будут найти себе место в экономике с ограниченными возможностями, говорится в статье.

Третья отличительная черта нынешнего кризиса заключается в его крайне «регрессивном» характере как внутри отдельных стран, так и на межгосударственном уровне, отмечают авторы. Сильнее всего нынешние экономические потрясения ударили по людям со сравнительно низкими доходами, которые обычно не имеют возможности перейти на удаленную работу, а также не имеют запаса ресурсов, которые помогли бы пережить время безработицы. В США, например, примерно половина всех занятых трудятся на малых предприятиях сферы услуг и получают низкую заработную плату, причём такие предприятия сталкиваются с повышенным риском банкротства, поясняют эксперты. Тем более, что пандемия может оказать более сильное и продолжительное воздействие на потребительское поведение, чем режим обязательной социальной изоляции.

В развивающихся странах с плохо развитой системой социальной защиты снижение уровня жизни затронет, в первую очередь, беднейшие слои населения. А дополнительному усилению «регрессивного» характера пандемии может способствовать резкий рост цен на продукты питания во всем мире, учитывая, что болезнь и изоляция разрушают цепочки поставок и отрицательно влияют на миграционные потоки сельскохозяйственных рабочих. По мнению экспертов ООН, мир оказался на пороге самого сильного за 50 лет продовольственного кризиса.

«Пандемический кризис» отбрасывает на глобальную экономику «длинную тёмную тень», пишет Foreign Affairs — причём даже «более тёмную», чем многие из предыдущих экономических спадов. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, показатель отношения дефицита бюджета к ВВП в развитых странах вырастет с прошлогодних 3,3% до 16,6% в этом году. А в странах с формирующимися рынками эти показатели изменятся с 4,9% до 10,6% — поскольку налогово-бюджетные «краны» приходится открывать уже и во многих развивающихся странах. Но в отличие от развитых стран, у правительств здесь гораздо меньше возможностей для манёвра. В результате многократно возрастает нагрузка на государственные бюджеты, подчёркивается в статье.

А попытки справиться с проблемой долгов и бюджетного дефицита будут негативно влиять на процесс восстановления экономики, предупреждает Foreign Affairs. Страны «Большой двадцатки» уже отсрочили платежи в счёт погашения задолженности для 76 беднейших государств мира. В ближайшие месяцы более богатым странам и кредитным институтам придётся предпринимать дополнительные шаги, чтобы как-то облегчить долговое бремя ещё большего количества государств и частного сектора. «И здесь возникает проблема политической воли в странах, которые будут сосредоточены на решении внутренних задач, а не на преодолении трудностей, возникших в мировой экономике», — отмечается в статье.

Первые барьеры на пути глобализации были поставлены в 2016 году администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Foreign Affairs. Однако в нынешних условиях, когда разные страны бросают друг другу различные обвинения, высота и сложность этих барьеров будет лишь возрастать, предупреждают авторы. Похоже, что открытые границы только способствуют распространению заболеваний — а когда объем мировой торговли падает, опора на экспортные рынки плохо влияет на состояние внутренней экономики многих стран.

На многих развивающихся рынках снизились цены на важнейшие сырьевые товары, и в то же время сократились денежные переводы от граждан, работающих за рубежом. Необходимо также учитывать, что экономика подвержена влиянию общественных настроений — и вряд ли отрицательные установки по отношению к туризму или обучению в зарубежных странах, которые появились из-за коронавируса, быстро изменятся на противоположные, подчёркивается в статье. На международном уровне возник дефицит доверия, которое является важнейшим фактором рыночных трансакций. Это приводит к неизбежным трудностям с пересечением государственных границ, а также порождает новые сомнения в надёжности зарубежных партнеров, поясняют авторы.

Кроме того, «глобальная кооперация» может дать сбой и в том случае, если политики опрометчиво примут краткосрочный «отскок» в экономике за устойчивое восстановление, предупреждает Foreign Affairs. Конечно, если удастся приостановить темпы спада доходов и объёмов производства — это уже будет важным достижением. Однако нельзя забывать и о мерах, которые должны способствовать скорейшему восстановлению экономики, подчёркивается в статье. Ведь чем больше времени потребуется для того, чтобы выбраться из «ямы», возникшей в мировой экономике в результате пандемии, тем дольше будут оставаться невостребованными миллионы людей на рынке труда, и тем выше станет вероятность отрицательного воздействия безработицы на перспективы средне- и долгосрочного экономического роста, прогнозируют эксперты.

Негативные экономические последствия этого очевидны: снижение будущих доходов означает, что долговое бремя становится всё тяжелее. Что касается социальных последствий, здесь даже сложно делать прогнозы, говорится в статье. Рыночная экономика предполагает, что граждане заключают соглашение о наиболее эффективном использовании ресурсов, что позволяет увеличить размеры экономического «пирога» и повысить вероятность их роста с течением времени. Если происходит перераспределение ресурсов, то результате появляются победители и проигравшие. Если размеры «пирога» быстро увеличиваются, проигравшие могут утешаться увеличением абсолютной величины своих «порций». Но если ВВП из-за кризиса увеличивается лишь на 1% в год, то для удвоения объема выпуска потребуется уже 72 года. Когда текущие издержки очевидны, а получение выгод отодвигается далеко в будущее, то люди могут потребовать пересмотреть рыночные соглашения, предупреждает Foreign Affairs.

Потеря работы, закрытие предприятий, исчерпание сбережений приводит избирателей в ярость. И нет никаких гарантий, что нынешнему политическому классу или тем, кто будет следовать за ним, удастся направить гнев избирателей в созидательное русло, отмечается в статье. Во многих случаях ухудшение экономического положения приводит к подъему волны популистского национализма, и глобальное сообщество неизбежно столкнётся с растущим недоверием. Это может привести к возникновению порочного круга, что ещё сильнее ухудшит перспективы восстановления экономики, подчёркивается в статье: «Именно так развивались события в период между двумя мировыми войнами, когда возобладали национализм и политика «разори соседа».

Универсального решения всех этих политических и социальных проблем не существует, подчёркивают авторы. По их мнению, разумная стратегия может заключаться в том, чтобы попытаться не допустить ухудшения экономических условий, следствием которого является усиление социального давления. Должностные лица в правительствах разных стран должны настаивать на применении налогово-бюджетных и денежно-кредитных стимулов, чтобы облегчить бремя «пандемической депрессии» — но при этом крайне важно не принять краткосрочный «отскок» за устойчивое восстановление экономики, заключает Foreign Affairs.