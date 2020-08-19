Чтобы не заказывали лишнего. Китайский ресторан извинился за взвешивание гостей на входе

19.08.2020, 21:20, Новости дня

В рамках участия в государственной кампании по сокращению пищевых потерь китайская сеть ресторанов предложила посетителям взвешиваться на входе и составлять для гостей меню, исходя из их физических характеристик, пишет CNN. Однако многим такая инициатива пришлась не по вкусу, и руководству пришлось извиняться.



Reuters

Китайская сеть ресторанов выступила с публичными извинениями за то, что в рамках общенациональной кампании по сокращению пищевых отходов взвешивала гостей на входе, пишет CNN.

Ресторан популярной на юге КНР сети Chuiyan Xiaochao Huangniurou, специализирующейся на жареной говядине, в городе Чанша просил своих посетителей, прежде чем они пройдут в зал, встать на весы и предоставить личную информацию. Основываясь на полученных данных, заведение предлагало гостям соответствующее меню. Так, в зависимости от веса и калорийности блюд миниатюрные женщины с массой тела менее 40 кг получали в рекомендацию фирменную говядину ресторана и рыбную голову, а мужчинам весом более 80 кг предлагалось попробовать сытное блюдо из тушёной свинины.

Также в заведении были развешаны таблички с призывами «всё съедать и ничего не оставлять на тарелках» и «быть бережливыми».

Столкнувшись с обвинениями в оскорблении чувств полных людей, ресторан заявил, что всего лишь пытается внести свой вклад в сокращение пищевых отходов. Заведение подчеркнуло, что насильно никого взвешиваться не заставляет, принесло извинения всем, кого новая инициатива могла обидеть, и отметило, что весы на входе всё равно оставит и все желающие смогут воспользоваться услугой.

Как напоминает CNN, 11 августа глава КНР Си Цзиньпин объявил начало кампании по сокращению количества пищевых потерь по всей стране. В этом году Китай столкнулся с продовольственным кризисом, потому что рекордные потопы уничтожили урожай риса, а эпидемия свиного гриппа привела к массовому убою заражённых свиней.

Ещё в 2015 году китайские СМИ сообщали, что ежегодно предприятия общественного питания Поднебесной выбрасывают от 17 до 18 млн. тонн пищевых отходов. Во время своего недавнего выступления Си назвал такую чрезмерную трату ресурсов «шокирующей и ненормальной».

Chuiyan Xiaochao Huangniurou — не первый ресторан, который ответил на призыв лидера и ужесточил правила для гостей. На прошлой неделе ассоциация заведений общественного питания в городе Ухань выступила за введение практики заказа «на одно блюдо меньше», чем число пришедших поесть посетителей.

Социальные сети и приложения Поднебесной, на которых люди размещали популярные видео с поеданием большого количества блюд, также предупредили, что будут блокировать пользователей, пропагандирующих чрезмерное потребление пищи.