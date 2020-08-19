 

Мнение: Скопческая мода

19.08.2020, 21:05, Разное

Заметил, что нынче некоторые чуть ли не с гордостью заявляют о себе, что они, дескать, принципиально (!) не смотрят телевизор. Мол, это “оболванивающий ящик”, “зомби-ТВ” и вообще жуть. Меня даже впрямую спрашивают – зачем я смотрю ТВ, это ж моветон?

Это новая стадия. До этого, помню, были люди (чаще всего девушки), которые с таким же апломбом заявляли, что, дескать, “не читают газет”. Почему? Да потому что газеты – это “фи!”, а они думают “о высоком”.

Меня забавляют такие “бойкоты на коленях”, поскольку все ж больше всего они напоминают мне старый анекдот.

“Жена, стоя на кухне со скалкой в руке, грозно вопрошает:
– Последний раз спрашиваю: ты вылезешь из-под стола??
– Нет, не вылезу! – раздается из-под стола дрожащий голос мужа.
– Но почему?!
– Я хочу, чтобы ты наконец поняла, кто хозяин в доме!”

Замените “жену” на “власть” – и вы поймете, кого подставить на место “мужа”…

Не стоит прятаться под столом от действительности, ей-богу. Точно так же, как не стоит отрезать себе половые органы из страха перед венерическими болезнями и СПИДом. СПИДа, как мы знаем, вообще не существует, а от вензаболеваний помогут разборчивость… и хорошее предохранение!

Бежать от жизни еще не пора. Я скажу, когда будет “пора”.

Источник: Размышления вольного социолога



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