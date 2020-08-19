Мнение: Засудит ли Навальный подлых американских сенаторов-лжецов?

19.08.2020, 21:00, Разное



Вот, вопрос на засыпочку, правда? Тут такое дело, короче – американские сенаторы признали, что сговора между Трампом и Кремлем в 2016 не было. Но, напоминаю, были санкции, обвинения, отжим дипсобственности, оскорбления, клевета и все такое – как любят современные звездно-полосатые герои. И, нет, мы-то не в претензии. Однако, лучшие люди России – неужели утрутся?

Еще раз: все, что сделали США за последние 6 лет – пошло России строго на пользу. Теперь у населения нет иллюзий, что наша оппозиция продажна, что наша армия нужна, чтобы нам не подарили демократию, работают заводы, работают аграрии, страна прошла коронакризис лучше, чем Запад хоть в целом, хоть по отдельности. Но!

Еще и еще раз. Все те [слово нехорошее], кто кричал мне тут про Хабаровск, орет про Белоруссию, до этого лечил за доллар по 200, пармезан, изоляцию и т.д. и т.п. Газета Вашингтон Таймс вам открыто пишет:

….свидетельств того, что Трамп вступил в сговор с Москвой, обнаружено не было.

Как считаете, найдутся среди наших самых честных людей – среди Ксении Собчак, Алексея Навального, Григория Явлинского, Леонида Гозмана, Алексея Венедиктова и прочих очень дорогих для бюджета нашей страны борцов за ваше и мое счастливое будущее – смелые признать Госдеп США, разведки США, газеты США, сенаторов США и далее по списку – подлыми лжецами, мерзкими клеветниками и просто людьми сильно на троечку? В целом, кстати, ничего сложного – это просто докажет уровень родства современного американского истеблишмента с нашей либеральной оппозицией – так что сильно стесняться нечего.

Но вот – смогут ли, как думаете?

Счастья вам.