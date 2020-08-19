 

Россия и Белоруссия договорились работать над снятием ограничений на границе

19.08.2020, 20:48, Новости дня

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко во время телефонного разговора договорились о совместной работе по снятию ограничения на передвижение через границу.

Головченко проинформировал российского коллегу о текущей ситуации в Белоруссии, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране, говорится на сайте правительства республики.

По его словам, все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме.

Премьеры подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества.

Уточняется, что достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу.

Кроме того, в завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил в телефонном разговоре с главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко отношения РФ и Белоруссии.

Напомним, за последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам». 



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