Уволенный Дегтяревым глава хабаровского Минтранса задержан за взятку в особо крупном размере

19.08.2020, 20:45, Разное

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который на прошлой неделе подал в отставку, задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

Прохорова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — ч.6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, Прохоров получил 1,5 млн рублей и 50 тысяч долларов. СК заявляет, что проводятся следственные действия.

По данному уголовному делу, помимо Прохорова, задержаны также «39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки».

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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства края Прохоров подал в отставку после критики Дегтярева за затягивание сроков ремонта дороги в Верхнебуреинском районе региона. Дегтярев тогда заявил, что ряд чиновников правительства «не хочет работать по-новому», пожаловался, что действия Прохорова «похожи на саботаж» и грозился уволить его.

Отметим, 17 августа Дегтярев отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Александра Витько. Как тогда пояснила пресс-служба правительства, причиной увольнения Витько стала его неудовлетворительная работа на посту регионального министра.

Дегтярев занял кресло губернатора 21 июля: врио его назначил президент Владимир Путин вскоре после ареста экс-главы Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Его задержали в Хабаровске, доставили в Москву и обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Задержание Фургала и назначение на его место Дегтярева вызвало волну протестов в крае, которые продолжаются до сих пор: жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.