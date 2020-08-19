 

Уволенный Дегтяревым глава хабаровского Минтранса задержан за взятку в особо крупном размере

19.08.2020, 20:45, Разное

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который на прошлой неделе подал в отставку, задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

Прохорова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — ч.6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, Прохоров получил 1,5 млн рублей и 50 тысяч долларов. СК заявляет, что проводятся следственные действия.

По данному уголовному делу, помимо Прохорова, задержаны также «39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вы почему прячетесь от людей?» Репортаж по маршруту следования врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства края Прохоров подал в отставку после критики  Дегтярева за затягивание сроков ремонта дороги в Верхнебуреинском районе региона. Дегтярев тогда заявил, что ряд чиновников правительства «не хочет работать по-новому», пожаловался, что действия Прохорова «похожи на саботаж» и грозился уволить его.

Отметим, 17 августа Дегтярев отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Александра Витько. Как тогда пояснила пресс-служба правительства, причиной увольнения Витько стала его неудовлетворительная работа на посту регионального министра.

Дегтярев занял кресло губернатора 21 июля: врио его назначил президент Владимир Путин вскоре после ареста экс-главы Хабаровского края и члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Его задержали в Хабаровске, доставили в Москву и обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Задержание Фургала и назначение на его место Дегтярева вызвало волну протестов в крае, которые продолжаются до сих пор: жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Тео Мудакис: Русская вакцина

05.08 / Сергей Лазарев рвется из России в США

01.08 / Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина

08.08 / Зюганов предложил отправить крейсер «Аврора» в Белоруссию

30.07 / Белым по черному

30.07 / Ученые описали механизм наступления на Земле ледникового периода

16.08 / СМИ рассказали о помогающих худеть напитках

29.07 / Аналитики предсказывают анонс нового iPhone 12 в сентябре

13.07 / Глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб к 2100 году

17.08 / В Пензе вывели первого в мире либертарианца со словарным запасом более 2000 слов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска