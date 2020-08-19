Мнение: Конфликт и эмпатия

19.08.2020, 20:17, Разное

Вчера я задала вопрос, как эмпатия позволяет решить конфликт в свою пользу, и убедилась, что большинство по-прежнему путают эмпатию и идентификацию.

То есть вы путаете эмпатию, которая базируется на разделение границ, и идентификацию, то есть слияние границ. Смешиваете противоположные вещи.

Вам кажется, что понять интересы второй стороны – это значит начать считать их своими или более важными, чем свои.

Вам кажется, что при эмпатии к другому вы автоматические ставите его фигуру в центр.

Поэтому у вас нет эмпатии и не будет ее. Вы огораживаетесь от эмпатии, боясь слить себя.

Но и разделения границ у вас не будет, потому что вы хотите проявлять “эмпатию” к “своим” и сливаете с ними границы.

Вы как малолетние дети не можете увязать воедино: как это так – понимать интересы другого, но не следовать им, и даже наоборот, противодействовать им. Понимать чужие интересы, чтобы действовать вразрез им, если эти интересы противоречат твоим. Вам кажется, что единственный способ следовать своим интересам – это игнорировать чужие, не видеть, не понимать и отрицать.

Вот насколько все плохо с границами до сих пор.

Давайте посмотрим из комментариев.

“Конфликт в паре – не могут договориться об имени ребенка. Если хотя бы один разделит границы, то увидит, что ребенок общий и прав у каждого из родителей на него и на имя – одинаково при прочих равных, при балансе. И в его интересах искать компромисс”.

Комментатор пишет, что если разделить границы, то увидишь: в твоих интересах искать компромисс.

То есть вам кажется, друзья, что эмпатия всегда вас заставляет делиться, отдавать половину другому.

Поэтому вы не хотите развивать эмпатию.

На самом деле половину другому вы и так отдадите, если хотите этого другого удержать подле себя. Делиться заставляет высокая значимость союза, а не эмпатия.

Эмпатия позволяет действовать эффективно ДЛЯ СЕБЯ, понимая, чего хочет второй и что собирается делать.

В приведенном примере никакой компромисс не найти, если вторая сторона не собирается уступать.

Поэтому остается только предложить за уступку нечто, чего хочет вторая сторона. Выкупить согласие. Но вы не сможете выкупить согласие, если не знаете, чего хочет или чего боится второй. А если знаете, то сможете.

Обратите внимание, вы можете просто уступить и не конфликтовать. Но для этого не нужна никакая эмпатия. Достаточно просто не хотеть конфликта из-за ерунды. Если же для вас это не ерунда, а принципиальный вопрос, вы должны представлять себе все интересы второго и видеть, за что можно купить согласие, вот где нужна эмпатия. Кроме того, при наличии эмпатии конфликт не может стать неожиданным, вы будете заранее знать, что другой смотрит на вопрос (в данном случае на имя ребенка) иначе, чем вы. И главное, что делает эмпатия, априорно. При хорошей эмпатии у человека всегда большая значимость в отношениях, и большая часть конфликтов вообще не возникает. При вашей большой значимости партнер сам заинтересован в мире и согласии.

Следующий комментарий.

“В романе Дафны Дюморье «Моя кузина Рейчел» возникает конфликт между Рейчел и Филипом, двоюродным младшим братом её умершего мужа за наследство. Умирая, муж написал новое завещание, но не заверил его подписью, по нему собственность переходила к Рейчел. По старому завещанию – к Филипу. Рейчел не претендует на наследство, но размышляет как будет жить, отвечая Филипу на вопрос – возможно преподаванием испанского. Юноша говорит, что это унизит честь семьи и её покойного мужа и предлагает Рейчел денежное пособие.

Сначала Рейчел отказывается в ярости от «подачки», потом принимает её пояснив, что не хотела бы ставить семью в неудобное положение. Здесь Филип даёт красивый предлог Рейчел принять «подачку» – сохранение чести семьи. И Рейчел получает возможность красиво принять деньги”.

Конфликта в описанной ситуации нет вообще. Рейчел нужны деньги на жизнь, Филипп готов дать. Ноль конфликта.

И здесь имеет значение отнюдь не эмпатия, а самоуважение Рейчел. Она могла бы заявить, что Филипп только формально наследник, а фактически – она, и принять содержание сверху, из-под короны, как действительная хозяйка, еще и с претензией, что маловато. Тогда ее уступкой было бы нечто противоположное – что она согласна на содержание, хотя могла бы отвоевать все. Так поступили бы большинство людей. Рейчел не из таких. Она не считает деньги своими, поскольку это деньги ее мужа, который успел умереть до того, как заверил завещание. И она отказывается от денег изначально, совершенно искренне, поскольку подачка Филиппа ей не нужна. Но потом берет во внимание интересы семьи и соглашается. Эмпатии для этого не нужно, достаточно самоуважения и уважения к другой стороне.

Следующий пример.

“Читала как-то историю-притчу про двух мужчин, у каждого из которых было по магазину на разных сторонах одной улицы. И вот они всерьез поссорились, никто не хотел помириться, каждый считал себя правым.

Один из них решил делать второму добро и приходивших к нему покупателей отсылал в магазин к своему сопернику, говоря “Зайдите в тот магазин, у того хозяина этот товар лучше”. Покупатели уходили и покупали там. И так он поступал не один раз.

Во втором магазине дела пошли в гору, хозяин ходил и радовался.

Когда спустя время второй торговец узнал, по какой причине к нему стало заходить больше покупателей, он был от души тронут и сам пришел мириться, горячо предлагать свою дружбу”.

Вот посмотрите, что вы считаете эмпатией.

Один из бывших друзей отказался от своей выгоды ради выгоды другого.

При чем тут эмпатия?

Какая эмпатия?

Он хотел сделать доброе дело, возможно переживал о ссоре, может быть скучал, и на этом все.

Он не преследовал свои интересы, а отказывался от них ради бывшего друга.

Он проявлял самоуважение, когда советовал покупателям идти в другой магазин.

Это анти-щипцы – лучший способ маркетинга – честность и независимость.

Если вы честно говорите, что некий товар лучше в другом магазине, вы приобретаете уважение и лояльность покупателей. Вашему слову теперь будут верить. Ваша репутация выросла, а с ней и доверие вашим услугам, вашим продуктам.

Поэтому в этой притче именно первый должен был бы разбогатеть.

Хотя и второй мог получить выгоду и, узнав об источнике, проникнуться сильнейшей благодарностью.

Ничто не восхищает нас так как бескорыстная помощь тех, кому мы не сделали ничего хорошего.

Но эмпатия в данном примере ни при чем.

Следующий пример.

Сюсюсю и мимими. Вот так вы понимаете слово “конфликт” в своей короне и поэтому не умеете их решать.

Семейная пара с детьми, во время сборов в поездки, гости и тп. со стороны мужа регулярно происходят конфликты на тему “почему дети еще не собраны”. Жена, не проявляя эмпатии к мужу, воспринимает это, как нападение, огрызается, упрекает в ответ. Это часто приводит к раскручиванию конфликта вплоть до срыва всех планов.

Но если посмотреть на ситуацию, что мужчина просто сильно волнуется, подумать о нем и что происходит на его стороне, и сказать ему что-то вроде “Ты сильно волнуешься. Что тебя беспокоит?” и дальше помочь с решением, градус конфликта можно значительно понизить или свести на нет.

Такой взгляд на вещи привел к неожиданному эффекту. В очередной раз заволновалась уже жена. Мало времени до мероприятия, а детям еще нужно найти и купить нарядную обувь. У мужа в планах на это время была парикмахерская. И вот все бегают, жена покрикивает на сопротивляющихся детей. А муж вместо обычного “не кричи на детей” неожиданно подходит, обнимает и говорит “Ну что ты волнуешься? Хочешь, я не поеду стричься, а отвезу вас и помогу с покупкой обуви?” Жена, конечно, “хочу”. Получился отличный день и вечер.

Комментатор толсто намекнула, что речь идет о ее семейной ситуации, но это ее фантазии.

Если мужа беспокоит вопрос, почему жена и дети так копошатся, и он спрашивает об этом, а жена делает вид, что обеспокоена его состоянием и начинает расспрашивать, что же его волнует на самом деле, она получит обострение конфликта. Никакой эмпатией тут даже не пахнет.

И обратите внимание, автор комментария вообще не понимает, что такое конфликт, если пишет “со стороны мужа происходят конфликты”. Конфликт – это столкновение интересов. В данном случае муж хочет подгонять жену, а жена не хочет, чтобы он ее подгонял. Она должна либо слушать его команды, либо передать мужу часть своих обязанностей, для чего ей потребуется эмпатия. Других решений тут нет.

Пример с “нарядной обувью” тоже из области фантазий рапунцели.

А главное нет речи о конфликте между мужем и женой. И о эмпатии речи нет, есть речь о высокой значимости семьи для мужа и его готовности двигать свои личные интересы ради нее.

Во всех примерах почти вы пишете не про эмпатию, а про готовность уступить.

Значит вы ничего не понимаете, когда я пишу о конфликтах?

Вы считаете, что решением конфликта в вашу пользу я называю “осознать, что ваш интерес=интересу другого”? Но это слияние, а не разделение границ.

При разделении границ вы видите обе стороны отдельно. Не связанными, а отдельно.

Это первое и это главное. Никто почти этого не умеет и мы должны начать учиться.

Привожу пример.

Допустим, жена пыхтит над сбором детей, муж орет, что они все опаздывают.

Если у вас есть эмпатия, вы можете увидеть эту ситуацию с обеих сторон.

Не важно, жена вы или муж в этой ситуации, вы должны увидеть это так, будто вы жена, а потом так, будто вы муж.

Все почти умеют смотреть только с одной стороны. И делать эту сторону приоритетной.

Это не всегда своя сторона. Если значимость другого огромна и тем более большой дисбаланс в его пользу, вы смотрите на ситуацию с его стороны, надев на себя корону, а на него колпачок, и поэтому сливаетесь.

Допустим, вы жена. Одеваете непослушных детей в поте лица, муж орет, что вы копошитесь.

Вы представляете себя мужем, который сходит с ума от страха опоздать и от трудной семейной жизни с туповатой женой, которой он отдал себя всего без остатка. Вы готовы компенсировать его боль чем угодно, просите у него прощение, клянетесь больше так не задерживать его, одеваете детей абы как, а в следующий раз стараетесь начать собираться заранее и много раз предупреждаете детей, что они должны собираться быстро и тихо. Муж недоволен, что вы одели детей абы как, торопливо, ему не нравится, что у вас лицо перепуганной бледной мыши, что дети смотрят на него тоже испуганно и подавленно, будто едут на похороны, и вы огребаете за это, еще больше, поскольку муж еще больше разочарован в вас.

Это не эмпатия, это слияние границ и слив себя под короной Спасателя. Вы ставите в центр чужую фигуру в колпачке бедной жертвы, а о своей забываете вообще, рассматриваете себя как могучий ресурс, который способен обеспечить другому любой комфорт. Ну и раздражаете всех, потому что вы не могучий ресурс, а лужа.

Так нельзя никогда делать.

Смотреть нужно с двух сторон, не с одной второй, а с двух. Вы смотрите на это со стороны партнера, а потом со своей стороны. Неплохо еще иметь третий угол зрения, как независимый наблюдатель, судья. Вы видите глазами мужа, который все организовал, оплатил и действительно переживает, что все опоздают. Он выполнил свою часть договора, подогнал машину вовремя, а жена с детьми копошится. Дальше вы должны посмотреть с другой стороны. Жена имеет дело не с предметами, а с детьми, которых очень сложно прогнозировать и организовывать. Возможно ей не хватает навыков организации, но она старается в меру сил и рассчитывает на лояльность мужа.

Как решать этот конфликт? В моменте никак, можно только не обострять или попытаться смягчить. А дальше надо предотвращать подобные конфликты. Если запрос на решение конфликта со стороны жены, ей нужно подумать об организации процесса заранее или попросить мужа об участии, честно сказав ему, что она не справляется одна, но готова взять на себя что-то другое. Если запрос на решение конфликта со стороны мужа, то он сам должен увидеть, что жена не справляется и помочь ей в сборе детей, без крика. Если запрос с обеих сторон, договориться еще проще.

Сторонний наблюдатель (третий угол зрения) нужен для того, чтобы видеть поле, видеть дисбаланс значимостей, видеть вложения всех сторон, видеть возможности каждого. Этот угол над полем, он дает возможность стратегического поведения.

Но до него еще надо добраться. Сначала важно научиться видеть конфликт в паре с двух сторон, а не с одной стороны.

Вот эмпатией многие из вас называют: встать на сторону другого, сделать его центром и забыть о себе.

Но это не эмпатия, а дрянь. Во-первых, на место другого вы встаете так, как воображаете себе его в своей короне. В слиянии всегда так. Вы не видите другого, а видите смесь себя и его. Второй получается бедняжкой, зависимой от вас, слабой и легко контролируемой. Во-вторых, вы сначала сливаете все свое, а потом, когда корона шатается, начинаете требовать компенсации, то есть вы усугубляете конфликт, а не решаете его. И чем больше сливаетесь, тем больше усугубляете.

Решать конфликт надо стараться в своих интересах, и если интересы не выходят из границ слишком, это возможно. Компромисс – это когда ваши интересы выходят из границ и вы вынуждены подвинуться.

Кроме эмпатии вам еще надо научиться вписывать свои интересы в границы, но для этого необходимо снять корону. Вот в большинстве примеров шла речь как раз о том, как увидеть, что интерес свой не в границах, что ты не хозяин ситуации, что надо делиться.

Это не эмпатия!

Это тоже хорошая вещь – видеть границы, но это не эмпатия.

Не надо путать. Вы никак не увидите, какая часть поля ваша, встав с эмпатией на чужое место. Никак вам эмпатия в этом не поможет. Вы увидите, чего хочет другой, но мало ли чего он хочет? Это не влияет на его возможности. Это влияет на его мотивы и его действия, но не его возможности.

На возможности влияет только его и ваша СЗ. Это количество акций и количество реальных рычагов.

Чтобы оценить это, эмпатия не нужна. Нужно просто видеть ситуацию без короны.

Эмпатия нужна для другого. Чтобы видеть, как сделать свои возможности больше.

Без короны вы видите, каковы они. С эмпатией можете понять, как сделать их больше.

Не отдать свою часть, а сделать ее больше.

Давайте еще примеры.

Описывайте конфликт, как выглядит с точки зрения “над полем”, потом со стороны одного, потом со стороны второго, дальше пишите, как этот конфликт легко можно разрулить, если увидеть поле (СЗ обоих и n(ОЗ)- полезные вложения с каждой стороны, то есть территорию каждого или красное поле).

Все это можно очень коротко описывать, без лишних данных. Учитесь видеть самую суть конфликта, без ненужных деталей, но не опуская детали нужные. Можете брать самые простые конфликты.