Адмирал ВМФ Белоруссии уходит в отставку в знак протеста против результатов выборов

19.08.2020, 20:20, Разное

Адмирал военно-морского флота Белоруссии Игорь Бобруйко подал в отставку.

Поводом для этого послужили забастовки частей, базирующихся в Заславском и Вилейском водохранилищах, общая численность моряков составляет более 80% действующих сил ВМФ Белоруссии.

– Я полностью разделяю мнение своих подопечных о нынешнем кризисе в Белоруссии и посему добровольно ухожу со своей должности, поскольку не хочу и дальше служить прогнившей тараканьей диктатуре, — заявил Бобруйко.

Вместе с собой адмирал унёс моторную лодку.