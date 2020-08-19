Адмирал ВМФ Белоруссии уходит в отставку в знак протеста против результатов выборов
19.08.2020, 20:20, Разное
Адмирал военно-морского флота Белоруссии Игорь Бобруйко подал в отставку.
Поводом для этого послужили забастовки частей, базирующихся в Заславском и Вилейском водохранилищах, общая численность моряков составляет более 80% действующих сил ВМФ Белоруссии.
– Я полностью разделяю мнение своих подопечных о нынешнем кризисе в Белоруссии и посему добровольно ухожу со своей должности, поскольку не хочу и дальше служить прогнившей тараканьей диктатуре, — заявил Бобруйко.
Вместе с собой адмирал унёс моторную лодку.
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