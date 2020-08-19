Мнение: Жара в Долине Смерти, справедливость в Сиэттле и немцы про американский газ

19.08.2020, 20:15, Разное

1. Грозные вести о глобальном (или локальном) потеплении опять приходят из США, где жители Калифорнии в очередной раз страдают от аномальной жары. Американские учёные фиксируют рекордно высокие температуры:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/ogo/

В национальном парке Долина Смерти в Калифорнии, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США, пишет BBC News.

Температура воздуха там достигла 54,4 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти — в 2013 году столбики термометра поднялись до 54 градусов.

В истории также имеются данные от 1913 года, когда в национальном парке была зафиксирована температура 56,7 градуса, однако эту информацию оспаривают ученые, считая, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

Если говорить о более обжитых местах, то в отдельных калифорнийских городах температура на этих выходных достигала значений в 38-39 градусов:

https://stormnews.ru/archives/79026

Возможно, читатели из США поделятся в комментариях секретами, при помощи которых они выживают в такую жару. Мне, жителю приморского Петербурга, приходится непросто даже в плюс 30. Хорошо, что у нас термометр болтается около этой отметки очень нечасто.

2. Негры требуют справедливости:

https://twitter.com/KatieDaviscourt/status/1294122205215780864

Протестующие движения ЧЖВ [«Чёрные жизни важны»] прошли маршем через жилые [кварталы] и потребовали у белых людей отдать им дома: “Откажись от своего дома. Отдай чернокожим обратно их дома.” “Что вы сможете с этим поделать? Открывайте ваши кошельки.”

Звучит разумно. Как говорили в СССР, «если у богатого взять немножко, это будет не грабёж, а делёжка». Очевидно, что жители хороших районов смогут заработать себе при помощи белых привилегий на новые дома.

3. Немецкие чиновники начали прямым текстом говорить очевидные вещи про то, чем американский газ хуже русского:

https://lenta.ru/news/2020/08/16/gaz/

Европе невыгодно покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США, поскольку технология добычи СПГ дороже, объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch.

Необходимость конвертации газа в жидкость и сложная логистика также повышают стоимость американского топлива, отметил министр. По его словам, вопрос, покупать ли газ у США, не стоит. При этом терминалы СПГ будут построены для экспорта, чтобы иметь «конкурентоспособные варианты».

Как считает министр, Вашингтон опасается, что американский газ не выдержит конкуренции.

Он также прокомментировал препятствия со стороны Белого дома в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Он констатировал, что давление со стороны американцев давно беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве. «Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно “лежать” около 10 миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц», — сказал Пегель.

Более того, представители властей Германии уже заговорили об ответных санкциях против США:

https://lenta.ru/news/2020/08/18/sanktsii/

Если Германия не введет ответные санкции против США из-за строительства газопровода «Северный поток-2», то последствия санкций Вашингтона могут отказаться недопустимыми. Об этом в интервью с изданием WirtschaftsWoche заявила премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — сказала Швезиг.

Она подчеркнула, что строительство газопровода необходимо для Германии. С его помощью страна сможет перейти на возобновляемые ресурсы — сейчас ФРГ отказывается от угольного и атомного топлива. «Теперь нам нужен четкий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе», — подытожила премьер.

Как отметили в комментариях читатели, нынешние события в Белоруссии начались невовремя. Возможно, американцы попытаются теперь заставить европейцев в очередной раз ввести санкции против России.