Личное: Детоубийца и насильник — на свободе. Берегитесь.

19.08.2020, 20:02, Разное

В Новороссийске из зала суда сбежал опасный рецидивист: настоящий зверюга, мучитель, насильник и убийца детей.

Из своих 57 лет Юрий Спарихин 42 года провёл за решёткой.



Фото: Соцсети

Сидел за умышленное убийство, кражу, истязание, изнасилование и убийство двух девочек.

Пропустили информацию через себя?

Как такой выродок мог выйти из тюрьмы? Почему наш закон допустил подобное?!

19 июня Спарихин вышел из колонии, где отсидел 20 лет за убийство маленьких девочек.

15 августа (двух месяцев не прошло!) Спарихин похитил 34-летнюю женщину на её же автомобиле, изнасиловал и заставил возить его по городу.

Автомобиль остановили сотрудники ДПС. Пострадавшая тут же взмолилась о помощи. Спарихина задержали и отправили под стражу.

17 августа рецидивисту должны были избрать меру пресечения, но он сбежал из зала суда. Уже двое суток ублюдок — в бегах.

Куда он бежит? Кого на своём пути изнасилует и убьёт?

Представила. Стало жутко.

Обращаюсь ко всем меня читающим жителям и жительницам Новороссийска и окрестностей: пожалуйста, берегите себя и своих детей.

Пока убийцу не поймают, не выпускайте детей на улицу.

Женщины, избегайте безлюдных мест. Будьте только на виду. С особой осторожностью входите в подъезды. Если есть возможность, пошлите за продуктами мужа, не шарьтесь в одиночку по лестничным клеткам и лифтам.

Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Ну, а вообще, я, конечно, в бешенстве.

Первое: закон нужно менять.

Люди с криминальной историей, как у Спарихина, не должны выходить из колонии, в принципе. Убийцы и насильники детей должны либо сидеть пожизненно, либо казнены по закону.

20 лет за 2 девочек, которым, в совокупности, и 20 лет, думаю, не было? А потом — на свободу? Это, вообще, как?! По какой такой кривой логике это стало возможным?

Второе: почему насильника и детоубийцу не охраняли должным образом? Кто допустил побег?

Этих — тоже под стражу. Именно из-за их вопиющей халатности кто-то может оказаться и замучен, и изнасилован, и убит.

Кто, по-вашему, должен ответить за изнасилование 34-летней жительницы Новороссийска? Только ли вышедший два месяца назад из колонии Спарихин?

Чувствуете, как закон РФ вас защищает? Хорошо защищает? Почему?