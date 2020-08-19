 

DT – британский флот поможет Украине защититься от «большого бурого медведя»

19.08.2020, 20:00, Новости дня

Военно-морской флот Великобритании проведёт совместные учения с флотом Украины в акватории Чёрного моря, пишет The Daily Telegraph. Как отметил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, инициатива укрепит отношения двух стран в сфере обороны, а также позволит Украине защитить свою территориальную целостность.


Reuters

Осенью 2020 года Королевский военно-морской флот Великобритании проведёт совместные морские учения с ВМС Украины в Чёрном море в качестве одной из мер по борьбе с «российской угрозой», пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, проведение совместных учений подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встречах с украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Русланом Хомчаком. В ходе своего визита в Киев британский политик также обсудит вопросы региональной безопасности и сферы взаимного интереса и сотрудничества.

Ожидается, что в рамках инициативы представители Королевского военно-морского флота и ВМС Швеции, Канады и Дании проведут обучение украинских коллег в таких областях, как навигация, оперативное планирование, военные погружения, морское наблюдение, пожаротушение и ремонтно-восстановительные работы.

The Daily Telegraph напоминает, что военно-морские силы Великобритании впервые отправят корабли на Украину. 

По словам Уоллеса, инициатива призвана оказать содействие украинскому флоту в защите его «территориальной целостности от сепаратистов, пользующихся поддержкой России».

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием. Всё это защищает их территориальную целостность», — заявил министр.

Уоллес также отметил, что совместные учения не только укрепят отношения двух стран в сфере обороны, но и позволят членам НАТО добиться более тесного сотрудничества с вооружёнными силами государств по всему миру. Кроме того, по словам политика, британская инициатива позволит развивать новый партнёрский статус Украины в рамках программы Североатлантического альянса «Расширенные возможности».

Анонимный источник The Daily Telegraph в Королевском военно-морском флоте сообщил, что Великобритания демонстрирует свои намерения «всем, кто хотел бы угрожать государствам Восточной Европы», добавив, что «всё это связано с укреплением большого бурого медведя».



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