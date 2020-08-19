Шведский эксперт рассказал о двух белорусских сценариях — кровавом и мирном

19.08.2020, 20:00, Новости дня

Хотя РФ стремится любой ценой избежать хаоса в Белоруссии, в том случае если Лукашенко всё же не удастся удержаться у власти, в этой стране возможны два сценария. В то время как первый из них своей жестокостью будет похож на украинский переворот образца 2014 года, второй заставит вспомнить о бескровной смене власти в Армении в 2018 году, поделился своим мнением в эфире SVT аналитик Якоб Хеденскуг. По его словам, свой выбор в этой ситуации Москва будет делать, прежде всего, исходя из позиции Минска по важным двусторонним договорам.

ЯКОБ ХЕДЕНСКУГ, аналитик в области политики безопасности, Шведский институт оборонных исследований: Мы, в общем-то, и представить себе подобного не могли. Многие из нас считали Белоруссию довольно стабильной диктатурой с достаточно жёстким репрессивным аппаратом в области безопасности, который тяжело нейтрализовать. Однако нынешние демонстрации оказались крупнее, масштабнее и устойчивее более ранних митингов, которые разгонялись весьма быстро. Так что речь идёт об историческом событии. Это точно.

Митинги начали набирать обороты после выборов, которые, как считается, оказались нечестными. Можно ли говорить о том, что они наверняка фальсифицированы?

ЯКОБ ХЕДЕНСКУГ: Выборы абсолютно точно были нечестными. Ничто не указывает на то, что Лукашенко, пробыв у власти 26 лет, собирался провести свободные и демократические выборы… РФ стремится любой ценой избежать хаоса в Белоруссии по той причине, что Лукашенко для них — это фигура известная. Однако они хотели бы избежать появления абсолютно нового человека, над которым у РФ не будет никакого контроля. Так что если начнётся хаос, и Лукашенко перестанет контролировать ситуацию в принципе, а аппарат безопасности развалится, то РФ придётся каким-то образом действовать.

Какой тогда будет сценарий?

ЯКОБ ХЕДЕНСКУГ: Он будет более кровопролитный, вроде того, что произошло на Украине в 2014 году. Тогда РФ аннексировала* Крым, затем провела интервенцию и подстегнула сепаратизм на востоке Украины. Сейчас там по-прежнему идёт война с участием Москвы.

Для РФ ситуация сложная, потому что в Белоруссии нет Крыма, который с помощью ввода войск можно просто встать и взять, учитывая, что на Украине у Москвы были военные. Также всё непросто и в плане международной политики: вести войну в соседнем государстве и так далее. Будет много осложнений.

Второй сценарий будет куда менее жестоким, вроде событий в Армении 2018 года. Там произошла бескровная революция, которая привела к смене власти. Однако новое руководство сохранило хорошие отношения с Россией. По той причине, что у них просто-напросто не было выбора. Армения очень зависима от РФ и изолирована в международном плане от своих соседей — Азербайджана и Турции. Москва может согласиться на такой сценарий при том условии, что новое руководство в Минске не начнёт расторгать договоры с Россией. Именно там проходит «красная линия»: разрыв сотрудничества в рамках договора о Союзном государстве, выход из Евразийского экономического союза или военного альянса ОДКБ недопустим.

Однако исходя из ваших знаний о регионе, считаете ли вы, что Лукашенко удержится на своём месте?

ЯКОБ ХЕДЕНСКУГ: Я бы сказал, что это абсолютно открытый вопрос. Всё решится в ближайшие дни или часы. Но наверняка говорить невозможно.

В ближайшие часы?

ЯКОБ ХЕДЕНСКУГ: Да, может статься, что и так.

Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года.

*Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).