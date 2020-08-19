 

Медики назвали три не связанные с алкоголем разрушающие печень привычки

19.08.2020, 19:53, Разное

Немецкие медики назвали три привычки, способные привести к разрушению печени. Они не связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, но также ведут к серьезным повреждениям важнейшего фильтрующего органа.
Печень является самой большой железой человеческого организма и главным фильтром крови. В этом органе происходит образование желчи, необходимой для нормального пищеварения. Печень ответственна за обезвреживание продуктов распада различных веществ, попадающих в организм; регуляцию метаболизма жиров, белков, сахара; накопление витаминов и производство нужных белков.

По словам экспертов из Германии, причинами возникновения цирроза печени, гепатита и опухоли железы могут стать не только алкоголизм и увлечение жирной пищей, но и “безвредные” привычки. Согласно результатам различных исследований, для печени небезопасно употребление большого количества фруктов. Это связано с наличием в плодах фруктозы, способной привести к ожирению органа. Несмотря на то, что многие эксперименты проводились на грызунах, специалисты все же рекомендуют ограничить потребление фруктов.

Прием лекарственных средств может привести к крайне негативным последствиям для печени. Орган расщепляет препараты и в инструкции к некоторым из них указываются возможные побочные эффекты для печени. Принято считать, что польза лекарства выше имеющегося риска, однако, если после приема средства пациент сталкивается с потерей аппетита, слабостью, дискомфортом в животе, головокружением, важно обратиться к врачу.

Ошибочно считать, что визуально толстым человек становится из-за накопления жира. Избыточное количество жира имеет свойство откладываться и на внутренних органах, а не только под кожей. Это ведет к тому, что жировая ткань выделяет соединения, вызывающие воспалительные процессы. Для предотвращения таких явлений следует активно двигаться и заниматься спортом. Малоподвижный образ жизни может стать причиной ожирения печени, так как из-за лишних килограммов повышается нагрузка на систему вен и артерий органа, а сам он увеличивается в размерах и перестает нормально функционировать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Учёные предложили не спасать Венецию от затопления

16.04 / Мнение: Любовная ОЗ

28.06 / Цискаридзе обвинил Большой театр в фатальной ошибке

27.06 / Мнение: Да, я виновен в преступлениях против человечества

12.03 / Мнение: После тестирования

14.07 / New York Times: Конец американской мечты

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

09.07 / Как Ким Кардашьян выглядела до мировой славы: опубликованы ранее неизвестные снимки телезвезды

15.08 / Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

15.07 / Брухунова о начале работы в театре Петросяна: На все руки от скуки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска