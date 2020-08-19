Медики назвали три не связанные с алкоголем разрушающие печень привычки

19.08.2020, 19:53, Разное

Немецкие медики назвали три привычки, способные привести к разрушению печени. Они не связаны с чрезмерным употреблением алкоголя, но также ведут к серьезным повреждениям важнейшего фильтрующего органа.

Печень является самой большой железой человеческого организма и главным фильтром крови. В этом органе происходит образование желчи, необходимой для нормального пищеварения. Печень ответственна за обезвреживание продуктов распада различных веществ, попадающих в организм; регуляцию метаболизма жиров, белков, сахара; накопление витаминов и производство нужных белков.

По словам экспертов из Германии, причинами возникновения цирроза печени, гепатита и опухоли железы могут стать не только алкоголизм и увлечение жирной пищей, но и “безвредные” привычки. Согласно результатам различных исследований, для печени небезопасно употребление большого количества фруктов. Это связано с наличием в плодах фруктозы, способной привести к ожирению органа. Несмотря на то, что многие эксперименты проводились на грызунах, специалисты все же рекомендуют ограничить потребление фруктов.



Прием лекарственных средств может привести к крайне негативным последствиям для печени. Орган расщепляет препараты и в инструкции к некоторым из них указываются возможные побочные эффекты для печени. Принято считать, что польза лекарства выше имеющегося риска, однако, если после приема средства пациент сталкивается с потерей аппетита, слабостью, дискомфортом в животе, головокружением, важно обратиться к врачу.



Ошибочно считать, что визуально толстым человек становится из-за накопления жира. Избыточное количество жира имеет свойство откладываться и на внутренних органах, а не только под кожей. Это ведет к тому, что жировая ткань выделяет соединения, вызывающие воспалительные процессы. Для предотвращения таких явлений следует активно двигаться и заниматься спортом. Малоподвижный образ жизни может стать причиной ожирения печени, так как из-за лишних килограммов повышается нагрузка на систему вен и артерий органа, а сам он увеличивается в размерах и перестает нормально функционировать.