Уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочный объект в кратере Меркурия

19.08.2020, 19:53, Разное

Популярный уфолог Скотт Уоринг рассмотрел загадочный объект, находящийся в кратере планеты Меркурий. Артефакт имеет “звездную” форму, что может указывать на то, что он может быть “древним космическим кораблем”.

Как сообщается в UFO Sightings Daily, ширина странного предмета составляет 2,5 километра, а высота равна 2,5 километрам. Виртуальный археолог предполагает, что на планете расположен корабль представителей высшего разума. Он уверен, что космический транспорт решили оставить на видном месте специально, чтобы, в случае необходимости, легко его отыскать. Поблизости с обнаруженным кораблем должно располагаться место, предназначенное для подземной базы.

Для того, чтобы сторонники конспирологической теории не сомневались в том, является ли предоставленная информация достоверной, тайваньский исследователь предоставил координаты местоположения кратера Меркурия на карте. Выявленный объект может оказаться одним из образований на поверхности планеты, поэтому корабль инопланетян – всего лишь неподтвержденная гипотеза.