В гостях у Крис Дженнер: экскурсия по особняку реалити-звезды в Хидден-Хиллс

19.08.2020, 19:50, Разное

Поклонники одного из самых известных и популярных реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians уже наверняка изучили интерьеры особняков своих кумиров вдоль и поперек, однако упустить возможность провести экскурсию – пусть и виртуальную – по их домам с помощью фотографий агентств по недвижимости мы все равно не можем. HELLO.RU уже показывал, как живут Ким Кардашьян и Канье Уэст, Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян. Теперь на очереди – поместье матери знаменитых сестер – Крис Дженнер. Издание Variety сообщило, что Крис продала свой особняк в престижном закрытом районе Лос-Анджелеса, Хидден-Хиллсе, за 15 миллионов долларов. Примечательно, что он расположен прямо напротив дома Ким.

По данным СМИ, Крис продала дом младшей дочери генерального директора компании Coty Питера Хэрфа – Катарине Хэрф. Именно эта компания выкупила часть акций косметического бренда Кайли Дженнер – Kylie Cosmetics: сделка стоила 600 миллионов долларов. Сама Крис приобрела этот дом три года назад за 10 миллионов и с тех пор кардинально поменяла там интерьер.

На площади в почти 880 квадратных метров разместились 6 просторных спален, 8 ванных комнат, белоснежная гардеробная, спортивный зал, большая кухня, объединенная со столовой с панорамными окнами, из которых открывается вид на бассейн и зону отдыха на открытом воздухе. Отдельного внимания стоит одна из ванных комнат, в которой также имеются широкие окна с видом на сад.