 

Утверждена программа газификации Ростовской области до конца 2025 года

19.08.2020, 19:48, Новости дня

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Документ предусматривает, что за счет средств Газпрома в Ростовской области будет спроектировано и построено 1,19 тыс. км подводящих газопроводов высокого давления.

В свою очередь, Ростовская область берет на себя проектирование и строительство разводящих газопроводов общей протяженностью 1 033 км. На проектирование и строительство внутрипоселковых сетей планируется направить около 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте губернатора региона.

Выполнение программы обеспечит техническую возможность для подключения 22478 домовладений, расположенных на территории Ростовской области.

Миллер отметил, что, начиная с 2005 года, уровень газификации Ростовской области вырос на 21,5%. На 1 января 2020 года показатель достиг 89,2%.

«Это очень значимая цифра. Если посмотреть на уровень газификации в целом по России, она значительно превосходит средний показатель по стране. И это говорит о том, что Ростовская область на газовой карте РФ занимает очень важное место. Если говорить о целях и задачах, которые мы с вами ставим на предстоящую «пятилетку». Социальная направленность нашей с вами работы только усилится. И усилится на селе. Потому что пока на селе в Ростовской области уровень газификации – 70,9%. Мы прекрасно понимаем значимость газоснабжения для аграрного сектора и будем вместе с вами в этом направлении работать», – подчеркнул глава Газпрома.

Голубев особо отметил, что дальнейшая газификация открывает донскому региону новые возможности для реализации инвестиционного потенциала.

«Для нас принципиально важно развитие инвестиционного потенциала, в том числе – на селе. Речь, прежде всего, о развитии переработки сельхозпродукции, произведенной на Дону. В Ростовской области сохраняется хорошая динамика по экспорту сельхозпродукции, наш регион – один из лидеров по экспорту в Российской Федерации. Селяне собрали отличный урожай: второй в истории донского АПК – 11 млн 681 тыс. тонн ранних зерновых. На зерно сейчас неплохие цены. А это значит, что сельское хозяйство будет с деньгами.  В свою очередь, это – обновление техники, новые инвестиции, развитие социальной сферы», – сказал он.

Глава донского региона поблагодарил Миллера за последовательную работу по газификации Ростовской области и за поддержку различных социальных программ.



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