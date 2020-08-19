Оппозиция призвала власти Белоруссии немедленно начать переговоры
19.08.2020, 19:48, Новости дня
Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры, говорится в резолюции, принятой советом по итогам первого заседания совета.
«Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», – цитирует документ ТАСС.
Кроме того, координационный совет требует проведения новых выборов в Белоруссии с новым составом всех комиссий, включая ЦИК.
«Координационный совет считает, что для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства необходимо выполнить основные требования, которые сформулированы в ходе массовых акций и поддерживаются большинством белорусского общества», – указано в документе.
«Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию», – говорится в тексте резолюции.
При этом в резолюции подчеркивается, что оппозиция не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Белоруссии.
«Совет ставит свой целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе конституции», – сказано в документе.
На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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