Мнение: Слушая радио

19.08.2020, 19:45, Разное

В сущности, песня Макаревича “Не стоит прогибаться под изменчивый мир” – иллюстрация к знаменитому примеру “Стоящие часы показывают правильное время два раз в сутки”. Конечно, мир, в своей бесконечной изменчивости, когда-нибудь, вполне вероятно, изогнется так, что СЛУЧАЙНО совпадет с вами.

Другое дело, что “сутки” мира, думается, все ж подлиннее земных. Можно ведь и не дождаться, когда прогиб мира совпадет с твоим собственным прогибом. Да и долго ли это продлится? Вон, опять же, стоящие часы: показывают правильное время – но только две минуты из 24 часов.

К вопросу о возможной длительности счастья…

И вот еще: часы, спешащие всего на 1 минуту в сутки, показывают правильное время только 1 раз в 2 года! В связи с предыдущим – мораль ясна: торопиться не надо! Или стой, или иди в ногу со временем.