 

Володин обсудил ситуацию в Белоруссии со спикером Палаты представителей Андрейченко

19.08.2020, 19:43, Разное

Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в республике и дальнейшее укрепление парламентских связей Москвы и Минска. Об этом сообщает официальный сайт Государственной думы.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Вячеслав Володин в поздравлении белорусскому лидеру призвал его строить отношения между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения.

Спикер Госдумы напомнил, что у России и Белоруссии общая история, культура и традиции. “Мы этим дорожим”, – отметил председатель нижней палаты.

Напомним, что Запад отказался признавать итоги выборов в Белоруссии. В Евросоюзе заявили о поддержке оппозиции. В Москве выразили уверенность, что народ Белоруссии может сам разобраться в сложившейся ситуации.



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