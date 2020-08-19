 

Мнение: Откопают ли белорусы оружие?

19.08.2020, 19:35, Разное

После того, как Маргарита Симоньян, говоря про протесты в Беларуси, заявила, что «…пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», призывы «Путин введи войска» звучат все громче.

Мне вот тоже позвонили и погставили вопрос ребром: «Вмешается ли Россия в ситуацию в Белоруссии?».

Ответил: «…. если Россия введет туда свои войска, то вся Белоруссия уйдет в леса, в партизаны, как это было во время Великой Отечественной войны. Там у каждого третьего в огороде закопан автомат или пулемет, и Владимир Путин это прекрасно понимает. Ему не нужны цинковые гробы, поэтому не будет никакого военного вмешательства. А информационная война, как с той, так и с другой стороны, уже идет. Но несомненно одно: Лукашенко засиделся в президентском кресле, уходить нужно вовремя. Отработал два срока – уходи. И тогда не возникнет вопрос, должен кто-то извне вмешиваться в ситуацию или нет».


отсюда.

В общем, по-моему, вопрос надо ставить несколько иначе: пойдут ли из Беларуси в Россию «грузы 200»? Потому что у меня нет сомнения, что в случае вторжения на свою землю воинских подразделений иностранных вооруженных сил, белорусы, несомненно, вспомнят традиции своих дедов и уйдут в партизаны…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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